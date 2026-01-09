Peugeot 408 Facelift 2026: Der Löwe lässt die Krallen leuchten

Die aktuelle Generation, die dem 408 seinen Crossover-Zuschnitt brachte, ist seit 2022 am Start. Für 2026 überarbeiten die Franzosen das Mittelklassemodell umfangreich, damit es auch in seiner zweiten Lebenshälfte bei der Kundschaft punkten kann. Premiere feiert der aufgefrischte Peugeot 408 auf der Brüssel Motor Show.

Neue Optik an Front und Heck Das Thema Facelift nimmt Peugeot wörtlich. Für einen neuen Look an der Front sorgen neu geschnittene Scheinwerfer, ein neuer Grill sowie eine neue Schürze. Die drei schräg verlaufenden LED-Tagfahrlichtstreifen in den Scheinwerfern werden durch weitere LED-Streifen im Kühlergrill miteinander verbunden. Je nach Ausstattungslinie zeigt sich das Markenlogo im Grill zusätzlich beleuchtet.

Die LED-Scheinwerfer selbst wurden tiefer positioniert, getrennt von den LED-Krallen. Sie bestehen aus zwei ultradünnen, übereinander angeordneten Modulen – eines für das Abblendlicht (oben), das andere für das Fernlicht (unten). Im ausgeschalteten Zustand sind sie dank ihrer Integration in einen glänzend schwarzen Rahmen beinahe unsichtbar. Das Grillgitter kennzeichnen neue, schräg stehende Lamellen. Die Schürze trägt eine neue dreidimensionale Formgebung, die durch den verstärkten Einsatz von Schwarz optisch aufgewertet wird.

Quer über das Heck des neuen Peugeot 408 zieht sich ein beleuchteter Peugeot-Schriftzug. Für die Lichtsignatur sorgen auch hier drei schräge LED-Krallen in den Leuchten.

Die Flanken werten neu gezeichnete Leichtmetallfelgen mit 17 bis 20 Zoll Durchmesser auf. Eine weitere Neuheit ist die Farbe Flare Green im Lackfächer für die Außenlackierungen.

Aufgewerteter Innenraum Das Interieur werten neue Oberflächenmaterialien auf den Sitzen und den Verkleidungen auf. Das digitale Kombiinstrument erstrahlt in ausgewählten Ausstattungen mit neu gestalteten Grafiken. Die Ambientebeleuchtung lässt sich in acht Farben konfigurieren. Für mehr Audio-Power sorgt ein neuer Verstärker. Für die Fahrermüdigkeitsüberwachung montiert Peugeot zudem neue Kameras innen an die A-Säulen.

Das Antriebsportfolio Auf der Antriebsseite deckt der Peugeot 408 nahezu alle Vorlieben ab. Er ist weiter als Hybrid, als PHEV und in einer reinen Elektroversion zu haben. Letztere punktet jetzt neu mit den Features Batterievorwärmung, Vehicle To Load (V2L) mit bis zu 3,5 kW Leistung und Plug & Charge.

Der Peugeot E-408 leistet unverändert 157 kW (213 PS) und 343 Nm. Dank der dezent optimierten Karosserie und einem modifizierten Unterboden schafft der Stromer mit seiner 58,2 kWh großen Batterie jetzt bis zu 456 Kilometer nach WLTP. Im PHEV-Modell werden nach wie vor ein 180 PS starker 1,6-Liter-Turbobenziner und ein 92 kW starker Elektromotor zusammengespannt. Peugeot nennt jetzt allerdings mit 177 kW (240 PS) eine um 15 PS höhere Systemleistung. Die rein elektrische Reichweite wird mit 85 km angegeben. Das elektrifizierte 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bleibt unverändert. Ohne Modifikationen übernommen wird der 145 PS starke Hybridantrieb.

Marktstart und Preise Gefertigt wird der neue Peugeot 408 weiterhin im Werk in Mulhouse. Preise und einen Marktstarttermin für den aufgefrischten 408 nennt Peugeot noch nicht. Bisher ist der Hybrid ab 40.970 Euro zu haben, die PHEV-Variante startet ab 47.600 Euro und die Elektro-Version ab 46.300 Euro.