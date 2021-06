Porsche 911 GT3 Handschalter zu laut für Kalifornien Altes Gesetz verhindert Handschalter

Die Gesichtsfarbe einiger Porsche-Fans in Kalifornien dürfte angesichts dieser Meldung zwischen Indischrot und Lavaorange changieren. Da bringen die Zuffenhausener ihren neuen 911 GT3 als begehrenswerte Kombination aus Sechszylinder-Saugboxer, vier Litern Hubraum, Heckantrieb und manuellem Getriebe auf den Markt – also ziemlich genau das, was man im Lexikon findet, wenn man "Sportwagen" nachschlägt. Und die Kunden im Golden State der USA? Werden als einzige ausgespart. Ärgerlicher als die Tatsache an sich ist nur die Begründung.

Offiziell heißt es, der GT3 sei als Handschalter zu laut und liege über den vom US-Bundesstaat definierten Grenzwerten. Mit PDK allerdings kein Problem. Wer nicht selbst schalten möchte, kann auch in Kalifornien den GT3 der Baureihe 992 fahren. Sie fragen sich nun zurecht: Ist der Handschalter wirklich signifikant lauter als der Doppelkuppler?

Zwei Gänge hochschalten

Nein, in der Tat nicht. Grund für das Verbot ist die Mess-Methode, deren rechtliche Grundlage aus den frühen 1990er-Jahren stammt. "Laut altem Regelwerk wird die Lautstärke manuell geschalteter Fahrzeuge im dritten Gang gemessen. Bei einer Automatik ist es der fünfte Gang. Deshalb können wir den 911 GT3 in Kalifornien nur mit PDK und nicht als Handschalter anbieten, denn ein Auto wie den GT3 im dritten Gang derart leise zu machen, geht ja am Thema vorbei", erklärt uns ein Porsche-Sprecher auf Anfrage.

Porsche Gerade in Kombination mit dem schlichten Touring-Paket (rechts) macht sich das manuelle Getriebe im GT3 gut. Die Kalifornier müssen sich da noch etwas in Geduld üben.

Also für immer aus und vorbei mit der handgerissenen Boxer-Sause? Nein, es gibt noch Hoffnung. Das entsprechende Gesetz befindet sich bereits in einer Überarbeitung. Ursprünglich sollte die zur Markteinführung des Zuffenhausener Sahnestücks bereits abgeschlossen sein, doch die angespannte Lage rund um die Corona-Pandemie verzögert auch die Aktualisierung dieses Reglements. "Sobald es der Bundesstaat erlaubt, werden wir den GT3 mit manuellem Getriebe auch den kalifornischen Kunden anbieten. Am Auto selbst müssen wir ja keine technischen Anpassungen vornehmen", so der Sprecher. Das allerdings wird wohl mindestens bis zum nächsten Modelljahr dauern. Zeit genug für die Fans ihren Teint von Lavaorange auf Kreide herunter zu kühlen.

Fazit

Wartezeiten sind immer ein Ärgernis, wenn man ein Auto unbedingt haben will – vor allem bei jenen Fahrzeugen mit dem größten Unterhaltungswert. Noch lästiger wird die Warterei, wenn der Grund an und für sich einer vernünftigen Ursache entbehrt. Kopf hoch, liebe Kalifornier – das nächste Modelljahr kommt bestimmt.