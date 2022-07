Porsche 911-Sonderwunsch-Unikat GT3 im Jubiläums-Design des Porsche Supercup

Die Projektverantwortlichen von Porsche Motorsport haben die Spezialisten der Porsche Exclusive Manufaktur um einen Sonderwunsch-Werksumbau gebeten – eine 911 GT3 Straßenversion in Anlehnung an den 911 GT3 Cup im Jubiläums-Design.

Seit 30 Jahren richtet Porsche mit dem Supercup eine Kundensport-Rennserie aus. Zum runden Geburtstag haben sich die Macher des Markenpokals jetzt selbst einen besonderen Wunsch erfüllt und bei der Porsche Exclusive Manufaktur einen ganz besonderen 911 GT3 anfertigen lassen.

Highlight ist die Sonderlackierung

Basis für den Sonderwunsch-Werksumbau ist ein straßentauglicher 911 GT3. Der erhielt eine aufwändig gestaltete Sonderlackierung in insgesamt acht Farben – GT-Silbermetallic, Achatgraumetallic, Schwarz hochglanz, meteorgraumetallic, parliamentgreymetallic, vulkangraumetallic, grigiogranitometallic und diamantschwarzmetallic. Zu den Highlights des neuen Lackkleids zählen das Jubiläums-Logo auf den Türen und der vorderen Haube und ein mehrfarbiges Pixel-Netz. Das vom VIP-Rennwagen inspirierte Muster legt sich um die hinteren Radhäuser, findet sich aber hinter den Luftauslässen in der Fronthaube sowie hinter den Vorderrädern wieder. Zudem wurden die Namen aller bisherigen 29 Porsche Supercup-Champions in Goldfarbe auf dem hinteren Stoßfänger verewigt.

Das Interieur werten die Spezialisten mit geprägten Jubiläumslogos in den Kopfstützen der mit Leder in der Farbkombination schwarz/aurum bezogenen Sportsitze auf. Weitere Akzente setzen die farblich abgestimmten Keder in Mojavebeige. Das quaderförmige Muster in schwarz/aurum kommt auch an den Armauflagen in den Türen zum Einsatz. Die Zierblende der Schalttafel trägt ebenfalls das Jubiläumslogo. Das Oberteil der Schalttafel, die Türtafeln und die Seitenverkleidungen wurden mit Kreuznähten in mojavebeige individualisiert. Technisch blieb der GT3 unangetastet.

Unikat wird Marketing-Werk(Fahr-)zeug

Und wie sieht die Zukunft des Unikats aus? Zunächst wird das Einzelstück im Rahmen der Porsche Supercup-Rennen zu sehen sein. Voraussichtlich ab Spätsommer folgen Auftritte im Porsche Museum und im CityLife Showroom im Mailand, beides gemeinsam mit dem 911 GT3 Cup VIP-Rennwagen. "Der 911 GT3 – 30 Jahre Porsche Supercup ist ein würdiger Botschafter in unserem Jubiläumsjahr", erklärt Oliver Schwab, Projektleiter des Porsche Mobil 1 Supercup. Entsprechend sollen künftig auch ehemalige Champions Ausfahrten im Sonderwunsch-911 GT3 unternehmen und über ihre Erfolge und von ihren Highlights erzählen. Aus dem Track-Tool wird so ein veritables Marketing-Tool.

Fazit

Die Porsche Supercup-Verantwortlichen haben sich bei Porsche Exclusive einen exklusiven 911 GT3 aufbauen lassen. Das Einzelstück nimmt mit seiner aufwändigen Sonderlackierung direkten Bezug auf das Jubiläum der Kundensport-Rennserie und soll künftig teil der Supercup-Kommunikationsstrategie sein.