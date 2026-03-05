Premiere in Australien: Der Mercedes Actros wird zum Road Train

Der neue Mercedes Actros L mit der futuristischen ProCabin geht jetzt auch in Australien an den Start. Daimler Truck meldet die erste Auslieferung eines Actros L für "Downunder". Bei dem Lkw handelt es sich um einen Actros 2663, also die Topmotorisierung mit dem OM 473-Diesel. Der holt aus 15,6 Liter Hubraum 630 PS und 3.000 Newtonmeter Drehmoment bei 1.100 Umdrehungen.

Road Train mit zwei Aufliegern Wie es sich für den Känguru-Kontinent gehört, tritt der feuerrote Actros seinen Dienst als "Road Train" an. Der erste Auflieger stützt sich hinten auf eine sogenannte "Dolly"-Brücke, an der ein weiterer Auflieger angekoppelt ist. Bei der australischen Spezialität Road Train handelt es sich um Zugmaschinen mit mehreren hintereinander gekuppelten Anhängern. Ab drei Anhängern dürfen die Straßen-Züge nur noch außerorts und auf den Outback-Routen eingesetzt werden.

Die aktuelle Actros-Baureihe hatte Mercedes 2021 vorgestellt, 2024 folgte die Einführung der "ProCabin". Dabei handelt es sich um das aerodynamisch optimierte Fahrerhaus des elektrisch angetriebenen eActros. Der wurde für das Modelljahr 2025 umfassend überarbeitet. Insgesamt soll der Fernverkehrs-Laster gegenüber seinem Vorgänger bis zu sieben Prozent effizienter unterwegs sein.

Auffälligste Änderung ist die neu gestaltete Frontpartie. Der bisher dominante Kühlergrill ist verschwunden, stattdessen wird die Kühlluft über kleinere Öffnungen im Stoßfänger und unterhalb der Kabine zugeführt. Große, weitgehend glatte Flächen und wenige Kanten sollen den Luftstrom möglichst störungsfrei um das Fahrzeug leiten. Die LED-Leuchten sind in den Stoßfänger integriert und werden von einem C-förmigen Tagfahrlicht eingefasst. Optional sind sogar Matrix-LED-Scheinwerfer erhältlich.

Schutz für Outback-Fahrten Beim australischen Actros L sind noch ein paar landesspezifische Besonderheiten verbaut. Dazu zählt der kräftige Rammschutz vor der Front und ein klappbares Schutzgitter vor der Windschutzscheibe. Ein Dachbügel rahmt die LED-Zusatzscheinwerfer ein, zwei Drucklufthörner sorgen für akustisches Durchsetzungsvermögen.