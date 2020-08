Ram 1500 TRX (2021) Weltpremiere 712 PS-Pickup – Hier kommt der Ballermann!

Der Clinch zwischen Ford und FCA geht in die nächste Runde. Nachdem Ford mit dem Bronco einen Gegenpart zum Jeep Wrangler präsentierte, der thematisch viele Anleihen am Jeep-Urgestein nimmt, kontert Fiat-Chrysler nun mit einem Pickup. Nein, nicht mit "einem", sondern mit "dem!" Pickup, mit Ausrufezeichen.

Ram 1500 TRX 2021

Der Ram 1500 TRX, den der Hersteller am 17. August in einer Online-Premiere präsentierte, wird von FCA bereits im ersten Satz des Pressetextes als "Apex Predator" bezeichnet, als ultimatives Raubtier. Und der wenig dezente Hinweis richtet sich natürlich gegen den Ford F150 Raptor, mit dem Ford einst das Genre der krassen Wüsten-Pickups mit mächtig Power und rallyetauglichem Fahrwerk begründete.

FCA Armer (Ford) Raptor: Das ultimative Raubtier (Apex Predator), nachdem es im Video-Vorspann zur Ram TRX-Premiere einen vorwitzigen Velociraptor entleibte.

Und auch in der Live-Premiere lässt FCA im Vorspann erst einmal einen animierten Riesensaurier einen kleinen Velociraptor verspeisen, um später im Nachspann weiter zu sticheln: "Power other trucks dream of" – "Kraft, von der andere Trucks nur träumen können". Das sitzt! Denn während der Ford F150 Raptor lediglich mit einem 3,5-Liter-V6 antritt (mit immerhin 456 PS), packt FCA unter die Haube des neuen Ram 1500 TRX das ultimative Eisen des Konzerns: Den 6,2-Liter "Hellcat" Hemi-V8 mit Kompressoraufladung und 702hp (712 PS) Leistung.

Hellcat-Hemi mit 712 PS

Die brutale Urgewalt dieses Monstermotors kennt man bereits aus dem Dodge Charger und zuletzt aus dem Jeep Grand Cherokee, im Gehäuse des martialischen Fullsize-Pickup Ram 1500 wird die Angelegenheit nicht weniger lustig. 0-60 mp/h in 4,5 Sekunden, von Null auf Tempo 160 km/h in 10,5 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 190 km/h. Wohlgemerkt ist hier die Rede von einem fast sechs Meter langen, über zwei Meter hohen und wenigstens 2,5 Tonnen schweren Fullsize-Truck, der zu allem Überfluss auch noch auf 35-Zoll-Reifen steht. 325/65R18 – die sind knapp 0,9 Meter hoch.

FCA 0,9 Meter hoch sind die Reifen, 4,5 Sekunden braucht der Ram 1500 FXR für 0-60 mph (96,5 km/h)

Der schiere Vortrieb ist natürlich nur eine Seite des Monsters. Die andere ist die Verpackung. Das beginnt bereits beim Rahmen, der für den Ram FXR mit höheren Wandstärken gebaut wird. Das Fahrwerk ist für massives Gebolze auf rüdem Untergrund vorbereitet. Die Vorderachsaufhängung ist komplett neu konstruiert worden, die Achslenker bestehen aus Aluminium und wurden für möglichst gleichbleibende Spur- und Sturzwinkel trotz der enorm vergrößerten Federwege abgestimmt.

Bilstein-Fahrwerk für den Ram 1500 FXR 2021

Adaptive, speziell für den Ram 1500 FXR entwickelte Bilstein-Dämpfer kommen rundum zum Einsatz, die hintere Dana 60 Starrachse ist serienmäßig mit einer elektronischen Differentialsperre ausgestattet. Der Ram 1500 FXR kommt auf einen Federweg von 33 Zentimeter, 40 Prozent mehr als beim Standard-Ram Pickup. Die gewaltige Lufthutze auf der Haube ist nicht nur Show, sie trägt zu rund 50 Prozent zum Luftdruchsatz im Maschinenabteil bei.

FCA Ein bisschen Barock, ein bisschen Sportwagen: Das Interieur des Ram 1500 FXR

Der Innenraum – drei Interieur-Optionen sind wählbar – zeigt ebenfalls, wo der Hammer hängt. Das TRX-Emblem findet sich in den Sitzen und im Armaturenbrett wieder, eine individuelle TRX-Plakette mit Fahrgestellnummer ziert die Mittelkonsole. Das Sportlenkrad ist unten abgeflacht und verfügt über Alu-Schaltpaddel, die volldigitalen Instrumente können variabel eingestellt werden. Die Steuerung für das Verteilergetriebe und eine Launch-Control befinden sich recht vom Lenkrad. Richtig gelesen: Fullsize-Pickup, Launch-Control. Man kann sich vorstellen, welchen Alarm dieser Kasten an der Ampel macht...

Der Ram 1500 FXR 2021 im Video

Ein besonders originelles Feature des neuen Ram 1500 FXR ist übrigens die "Jump Detection". Über die Raddrehzahl- und Fahrwerkssensoren erkennt das Steuergerät Flugeinlagen und dimmt für einen Augenblick die Motorleistung herunter, damit der Kompressor-V8 bei voll durchgetretenem Pedal nach dem Sprung kein Kleinholz aus den Antriebswellen macht. Eine ähnliche Überwachung ist beim vollen Beschleunigen aktiv, um das bei leistungsstarken Starrachs-Fahrzeugen gefürchtete Achs-Trampeln zu unterbinden.

Ram 1500 FXR – der Preis

Das Beste kommt zum Schluss: Der Ram 1500 FXR wird zum Herbst hin nicht nur in den USA debütieren. Wie der offizielle EU-Importeur für Ram-Trucks, die Firma AEC Europe aus München, parallel zur Weltpremiere bekannt gab, soll das Monster auch nach Deutschland kommen. "Der 2021 RAM 1500 TRX wird Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass er den EU-Vorschriften entspricht und wird voraussichtlich ab Dezember 2020 zur Auslieferung verfügbar sein.", sagte John R. F. Muratori, Chief Operating Officer von AEC Europe. Zu Preisen sagte John R. F. Muratori derweil natürlich noch nichts. Hoffnungen auf einen Schnäppchenpreis muss man sich freiich nicht machen, es ist lediglich die Frage, ob der Euro-Preis des Ram 1500 FXR noch (knapp) fünfstellig bleibt oder nicht.

Umfrage 117 Mal abgestimmt Ein 712 PS-V8-Pickup mit Rallye-Fahrwerk. Was sagen Sie dazu? Wo muss ich unterschreiben? Wo soll man so etwas fahren? mehr lesen

Fazit

Konkurrenz belebt das Geschäft. Und so, wie sich Ford und FCA aktuell mit ihren Offroadern gegenseitig zu übertrumpfen versuchen, sind die Kunden lachende Dritte. Denn sie bekommen immer spektakulärere Eisen präsentiert. Gut möglich, dass Ford mit einem Leistungsupdate für den Raptor nachzieht. Bis dahin sind die radikalen 712 PS im Ram 1500 FXR das ultimative Statement. Und diesmal bleiben wir in Europa nicht nur Zaungäste des Wettrüstens in den USA: Dass AEC den Ram 1500 FXR auch nach Deutschland bringen möchte, lässt sicherlich bei manchem Petrol-Head die Augen leuchten und die Ohren glühen – auch wenn es ganz bestimmt kein Sonderangebot wird.