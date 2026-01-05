Renault Filante: Dieser Crossover wird international Spitze

Im bereits 2023 veröffentlichten "International Game Plan 2027" hatte Renault acht neue Modelle für internationale Märkte angekündigt. Mit dem Filante folgt jetzt ein großes Crossover-Modell. Premiere feiern soll der SUV für die Obere Mittelklasse am 13. Januar 2026.

Die Franzosen kündigen einen großen SUV an, der mit einem avantgardistischen Design punkten soll. Versprochen werden zudem viel Komfort und modernste Technologien. Entwickelt und gefertigt wird der Filante bei Renault Korea (einem Joint Venture mit Samsung) in Busan. Auch der Marktstart für das Crossovermodell erfolgt in Südkorea. Andere Märkte sollen später folgen.

Filante auf Geely-Plattform Den Namen Filante (französisch für Sternschnuppe) übernimmt das neue internationale Renault-Topmodell von dem 1956 vorgestellten Étoile Filante, einem Einsitzer, der neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen sollte. Die Franzosen nutzen den Namen Filante aber auch für ein Elektrorekordfahrzeug, das Ende 2025 neue Effizienzbestwerte einfuhr.

Der Renault Filante tritt im Fünf-Meter-Format an. In Busan wird er parallel zum Renault Koleos gefertigt, mit dem er sich vermutlich auch die von Partner Geely entwickelte Plattform und die entsprechenden Benzin- und Hybridantriebe teilt. Die wird aktuell auch von Geely-Partner Volvo im XC40 verwendet. Reine Elektroantriebe wären auf dieser Plattform ebenfalls darstellbar, sind aber derzeit wohl nicht geplant.