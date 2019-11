Erlkönig Renault Kangoo (2020) Dynamischer gezeichnet und mit mehr E-Power

Renault bringt ab 2020 die neue Generation des Kangoo an den Start. Jetzt sind in einem französischen Forum Bilder von der Design-Patentanmeldung aufgetaucht.

Im Sommer 2019 hatte der französische Autobauer mit der Studie Kangoo Z.E. einen ersten Ausblick auf den neuen Kangoo gegeben. Dann sind uns erste Erlkönige vor die Linse gefahren, die trotz der Tarnung die Linienführung der Studie auch beim Serienmodell klar nachzeichneten. Jetzt sind im Worldscoop-Forum Bilder zur Patentanmeldung des neuen Kangoo aufgetaucht, die den neuen kleinen Kastenwagen quasi ungetarnt zeigen.

Kangoo fällt runder aus

Die Scheinwerfer fallen flacher aus als zuvor und ragen weit in die Kotfügel hinein. Das Renault-Logo steht weiter oben im Grill, wodurch die Motorhaube vorne wieder eine kleine Aussparung benötigt. Die Schürze verfügt rechts und links über starke Einbuchtungen. In der Seitenansicht fallen die kurzen Überhänge und die Dachreling auf. Es bleibt bei den Schiebetüren. Am Heck sind die hochstehenden Leuchten zu erkennen sowie die insgesamt etwas rundere Ausführung der Karosserie. Die hintere Klappe ragt bis weit nach unten.

Renault Mit dem Kangoo Z.E. Concept zeigt Renault einen Ausblick auf das Design des nächsten Kangoo.

Wenngleich der Kangoo etwas in den Dimensionen wachsen wird, so kommt der Kasten-Van dynamischer daher als zuvor. Ab 2020 legt Renault den neuen Kangoo dann auch wieder in diversen Versionen auf. Als familientauglichen Van, als Nutzfahrzeug für Handwerker und Lieferanten und auch als reines E-Auto Z.E. Allein dieses Modell gilt als meistverkauftes Elektro-Nutzfahrzeug der Welt. Es kommt in der gegenwärtigen Version mit einer 33 kWh-Batterie daher, die für einen Reichweite von bis zu 270 Kilometer (NEFZ) gut ist. Sicher dürfte in der neuen E-Version der Kangoo auch als Elektro-Pkw angeboten werden. Dieser basiert dann auf der „New Alliance Electric Platform“, die über 52 kW Leistung verfügt und eine Reichweite fast 400 WLTP-Kilometern ermöglicht.

Neben dem E-Kangoo gibt es weiterhin den „Blue dCi“-Diesel mit 1,5 Litern Hubraum, den es mit 80, 95 und 115 PS Leistung gibt. Für den Innenraum düfte der Kangoo dann auch mit einem neuen Cockpit und Lenkrad daher kommen. Fraglich, ob hier als Instrumenteneinheit auch ein Display für die Infotainmentsteuerung zu sehen sein wird.