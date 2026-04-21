In Europa setzen neben Handwerkern überwiegend Familien mit großem Platzbedarf und überschaubarem Budget auf den Renault Kangoo. Japaner ticken da anders. Dort gilt der Kangoo als Lifestyle-Modell mit hohem Kult-Faktor. Das drückt sich unter anderem im wohl weltgrößten Kangoo-Treffen aus, bei dem sich bereits seit 2009 jährlich tausende Kangoo-Fahrer am Fuße des Mount Fuji treffen.Nur die Farbe knalltUnd weil es den Japanern besonders die knalligen Farbvarianten des Hochdachkombis angetan haben, legt Renault jetzt speziell für den japanischen Markt den Kangoo Couleur auf. Anders, als man es von einem Sondermodell erwartet, kommt der Kangoo Couleur allerdings nicht aufgebrezelt daher. Vielmehr wirkt er wie ein schlichtes Basismodell. In den Radläufen stecken schwarz lackierte 16-Zoll-Stahlfelgen, auf die Ganzjahresreifen aufgezogen sind, die Stoßfänger sind unlackiert. Subtile Hinweise auf den Sonderstatus liefern die verbauten LED-Scheinwerfer und die Dachreling. Und was natürlich bei einem Couleur getauften Sondermodell nicht fehlen darf, ist eine Sonderfarbe. In diesem Fall ein knalliges Grün mit dem Namen Vert Forêt, das an den Farbton von französischen Wäldern erinnern soll. Frühere Couleur-Sondermodelle auf Basis des Grand Kangoo waren bereits in den Farben Vert Paris (Dunkelgrün) und Jaune La Poste (Gelb) erhältlich.\n\t\t\t,\n\t\tBeim Antrieb haben die Kunden die Wahl zwischen einem 1,3-Liter-Benziner mit 130 PS in Kombination mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und einem 1,5-Liter-Turbodiesel mit 115 PS und manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe. Beide Varianten sind serienmäßig mit der Extended Grip-Funktion ausgerüstet, einer Traktionskontrolle, die das Anfahren und Fahren auf rutschigen Untergründen wie Schnee, Matsch oder Sand verbessert.Aufgelegt werden vom Renault Kangoo Couleur nur 100 Exemplare exklusiv für den japanischen Markt. Und die lassen sich nicht einfach kaufen. Wer eines davon erwerben möchte, muss sich als potenzieller Käufer bis zum 26. April 2026 registrieren lassen. Unter allen Bewerbern entscheidet dann das Los, wer tatsächlich einen Zuschlag erhält. Als Grundpreis für den Kangoo Couleur werden umgerechnet rund 23.500 Euro genannt. In Deutschland startet der Kangoo ab rund 30.000 Euro.\n\t\t\t,\n\t\t