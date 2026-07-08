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Renault Master Modellpflege 2026: Ergonomie verbessert, Alltagstauglichkeit gesteigert

Renault Master Modellpflege 2026
Ergonomie verbessert, Alltagstauglichkeit gesteigert

Ein umgestaltetes Cockpit, verbesserte Assistenten und modifizierte Batterievarianten sollen den Transporter Master weiter optimieren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.07.2026
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Renault Master Modellpflege 2026
Foto: Renault

Platz kann man in einem Transporter nie genug haben – selbst im Führerhaus. Für eine optimierte Ergonomie im Cockpit des Master sorgt eine neu gestaltete Mittelkonsole, die in den Elektroversionen sowie allen Verbrennern – egal ob Diesel oder Benziner – Einzug hält. Die neue Formgebung schafft neun Zentimeter mehr Beinfreiheit und bietet so dem Beifahrer auf dem Mittelsitz mehr Raum. Auch ein Wechsel zwischen den Sitzen wird leichter.

Mehr Sicherheit und Komfort

Die Alltagstauglichkeit verbessert darüber hinaus die Einführung einer Keycard für den schlüssellosen Zugang und Motorstart. Für mehr Sicherheit sorgt ein Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner, der eine Innenraumkamera an der A-Säule nutzt.

Hinzu kommt bei allen Versionen mit Vorderradantrieb serienmäßig eine elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion. Den Elektromodellen sowie in den Varianten mit Automatikgetriebe verpasst Renault eine adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Bedienelementen am Lenkrad sowie ein verbessertes digitales Kombiinstrument.

Überarbeitetes Batterieangebot

Nachgelegt wird auch bei den rein elektrischen Varianten. Die 87-kWh-Batterie erhält eine neue Batteriechemie, die das Wärmemanagement und die Ladeleistung optimiert. Neu im vollelektrischen Portfolio ist außerdem eine Chassis-Cab-Version mit 40-kWh-Batterie, die das bestehende Modell mit 87-kWh-Batterie ergänzt. Das optionale 22-kW-Ladegerät erlaubt jetzt auch bidirektionales Laden. Auf ausgewählten Märkten ist der Renault Master ab Ende des Jahres auch mit der neuen V2G-Funktion (Vehicle-to-Grid) kompatibel. Sowohl im Fahrerhaus als auch im Laderaum verfügt der Renault Master über eine 220-V-Steckdose, die bis zu 3.500 W Leistung liefert.

Auch Wohnmobilbauer profitieren von den technischen Updates. So wird es dank der breiteren Spurweite hinten (+ 120 mm) künftig leichter, einen Wohnbereich zu integrieren.

Ob und wenn ja wie sich die Preise für den Master ändern, lässt Renault noch offen.

Fazit

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