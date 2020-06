Renault Talisman (2020) Mittelklasse-Modell mit Modellpflege ab 36.250 Euro

Renault hat das Mittelklasse-Modell Talisman als Limousine und Kombi überarbeitet. Mit neuen Ausstattungsdetails soll der Talisman noch sicherer und komfortabler werden. Bestellt werden können die Coupé-Limousine und der Kombi Grandtour ab Mitte Juni 2020, die Auslieferung folgt ab September.

Optisch ist der aktualisierte Renault Talisman an der neu gestalteten Frontschürze sowie der den gesamten Kühlergrill überspannenden Chromleiste zu erkennen. Am Heck haben die Franzosen Chrom-Details an den LED-Rückleuchten ergänzt und die Blinker dynamisch ausgelegt. Der Farbfächer für die Außenlackierungen wurde um die drei neuen Farben "Baltikum-Grau”, "Highland-Grau” und "Mangostan-Rot” ergänzt. Auch in Sachen Personalisierung soll nun mehr Auswahl geboten sein. Neu gezeichnete Felgen in den Größen 17, 18 und 19 Zoll setzen zusätzliche Akzente.

Talisman mit LED-Matrix-Licht

Je nach Ausstattung verfügt der aufgefrischte Renault Talisman über neue LED-Matrix-Scheinwerfer, mit denen der Fahrer permanent das Fernlicht verwenden kann, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Über die Frontkamera erkennt das Steuergerät entgegenkommende Fahrzeuge bereits aus 550 Meter Entfernung und vorausfahrenden Verkehr sowie Verkehrszeichen bis zu einer Distanz von 360 Metern. Die Steuersoftware blendet dann entsprechend einzelne LEDs ab um niemanden zu blenden. Die neuen Scheinwerfer sollen zudem die Lichtausbeute um 50 Prozent erhöhen und die Leuchtweite von 175 auf 220 Meter steigern.

Renault

Neue Assistenten

Zu den weiteren neuen Features zählen ein Autobahn- und Stauassistent, der das Fahrzeug auf Straßen mit Fahrbahnmarkierungen komplett übernehmen, beschleunigen, bremsen und selbstständig lenken kann, ein Querverkehr-Warner hinten, ein erweiterter Notbremsassitent mit Fußgängererkennung, ein Spurhalte-Warner und ein Spurhalte-Assistent mit Lenkeingriff sowie eine Müdigkeitserkennung. Der Tot-Winkel-Warner arbeitet nun Radar-basiert. Auf der Fahrwerkseite kombiniert Renault die optionale Vierrad-Lenkung jetzt mit adaptiven Dämpfern.

Renault

Updatefähig "over the air" zeigt sich künftig das Easy-Link-Infotainmentsystem, für Smartphones gibt es eine induktive Ladeschale und das Bose-Soundsystem soll mit neuen Lautsprechern noch druckvoller agieren.

Unveränderte Motorenpalette

Die Motorenpalette wurde in Sachen Emissionsverhalten nachgepflegt, umfasst aber immer noch die bekannten Aggregate. Der Basisbenziner leistet aus 1,3 Liter Hubraum 160 PS und 270 Nm und ist mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe verknüpft. Der bekannte 1,8-Liter-Turbovierzylinder leistet 225 PS und 300 Nm. Kleinster Diesel ist der 1,7-Liter-Vierzylinder, der in den Leistungsvarianten 120 PS und 300 Nm sowie mit 150 PS und 340 Nm angeboten wird. Der zwei Liter große Selbstzünder ist weiter mit 160 PS und 360 Nm und mit 200 PS und 400 Nm zu haben.

Renault Talisman Preise

Die Preise für den Renault Talisman wurden angehoben, allerdings die Ausstattungsvarianten ausgeweitet – zuletzt gab es den Vor-Facelift-Talisman nur noch als Limited und als Initiale Paris. Günstigstes Modell ist künftig der Kombi Renault Talisman Grandtour mit dem 160-PS-Turbobenziner in der Einstiegsausstattung Zen für 34.200 Euro. Mit demselben TCe-160 Benzinmotor startet die Limousine in der Intens-Ausstattung beo 36.250 Euro, der identisch ausgestattete Grandtour kostet 1.000 Euro mehr. Topausstattung ist wie bisher die Linie Initiale Paris. Hier kostet der Kombi Grandtour mit der 160-PS-Maschine 44.450 Euro, Spitzenmodell ist die Limousine mit dem TCe 225 Benzinmotor für 46.250 Euro.