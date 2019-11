Erlkönig Renault Talisman (2020) Facelift ohne Hybrid und ohne Nachfolger?

Anhand der Tarnung lässt sich vorhersagen, wo die Franzosen Hand anlegen. Schließlich müssen sie im Duell mit dem Peugeot 508 an Munition nachlegen. Konkrete Eingriffe in Blech gibt es indes nicht. An der Front kommt eine neugestaltete Schürze zum Einsatz, die an das Gesicht des kürzlich gefacelifteten Koleos erinnert.

Stefan Baldauf Die Limousine der Talisman wird ebenfalls am Heck überarbeitet.

Viel Chrom beim neuen Talisman

Eckige Nebelscheinwerfer mit Chromringen, eine Chromspoange im Grill sowie LED-Matrix-Scheinwerfer mit anderem Layout bietet der neue Talisman. Chromapplikationen finden sich auch an der Seite. Auch das Heck liften die Franzosen und verpassen dem Mittelklässler eine neue Schürze sowie veränderte Leuchten.

Im Innenraum verwendet Renault nun geschäumte Kunststoffe, um das Interieur haptisch edler zu gestalten. Ein Lenkrad, das dem des neuen Renault Clio gleicht, hält ebenfalls Einzug. Außerdem erhält das Multimedia-System „Easy Link“ ein Update und verfügt über einen WLAN-Hotspot.

Kein Hybrid, kein Nachfolger?

Bei den Antrieben sucht der Kunde auch beim Facelift vergeblich ein Hybrid-Version, wie es sie beim Facelift des Renault Mégane gibt. Ein klarer Nachteil zu den Konkurrenten wie VW Passat oder Peugeot 508. Vielleicht spiegelt dieser Nachteil auch die Zukunft des Talisman wieder. Die zweite Generation ist Gerüchten zufolge nicht bestätigt und könnte einem SUV-Modell zum Opfer fallen.

Die Faceliftversion des Renault Talisman feiert wohl auf dem Genfer Autosalon 2020 Premiere.

Fazit

Falls die Gerüchte stimmen, dass eine Hybrid-Version nicht angeboten wird, dann ist der Wettbewerbsnachteil enorm. Fraglich, ob man mit dieser Strategie nicht mehr Kunden vergrätzt als gewollt – auch wenn das Modell vielleicht als populäres SUV-Modell neu auf den Markt kommt.