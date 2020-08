Rückruf für Ford Kuga Plugin-Hybrid Brandgefahr – nicht mehr laden!

In Deutschland sind 4.672 Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum: 1. Juli 2019 bis 15. Juli 2020 betroffen, die Fahrzeuge stammen aus dem spanischen Werk in Valencia.

Reparatur erst ab 24. August 2020 möglich

Das Problem: Die Hochvolt-Batterie oder Bauteile für die Laderegelung des Kuga PHEV müssen bei einem technischen Problem heiße Gase abführen, um Druck und Wärme abzubauen. Dieses nach Ford-Angaben "sehr seltenes" Ereignis kann andere Bauteile in Mitleidenschaft ziehen und einen Fahrzeugbrand auslösen. "Dieses Ereignis kann auch auftreten, während das Fahrzeug an eine Ladegerät angeschlossen ist und unbeaufsichtigt geladen wird", so Ford.

Entsprechend ruft Ford den Kuga PHEV für die Nachrüstung eines Abschirmpaketes in die Werkstätten zurück – allerdings steht das Bauteil erst ab dem 24. August 2020 zur Verfügung, die Halter sollen beim Vertragspartner einen Termin zur Reparatur ausmachen.

Ford Kuga PHEV nicht mehr laden

Bis dahin bittet Ford alle Fahrzeughalter das Fahrzeug nicht mehr an öffentlichen Station oder einer Haushaltsladestation anzuschließen. Auch das Aufladen über den Benzinmotor soll über die "Auto EV Modus"-Einstellung deaktiviert werden.

Aktuell ist die Produktion des Fahrzeugs und der Verkauf des Modell gestoppt. Rund 26.000 Modelle des Kuga und des Escape sind betroffen.

Umfrage Beeinflussen Rückrufe Ihr Kaufverhalten? 2452 Mal abgestimmt Ja Nein mehr lesen

Fazit

Mehr als 4.600 Kuga-Besitzer können Ihren Plugin-Hybrid nicht mehr laden, weil Brandgefahr besteht. Um das Problem zu lösen, muss das Modell zurückgerufen werden. So was kann dem besten Autobauer passieren, ärgerlich ist aber, dass das Bauteil erst in zwei Wochen zur Verfügung steht und man auch noch selbst einen Termin ausmachen muss.