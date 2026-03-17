Shelby F-250 Super Baja (2026): 250 Stück, 159.795 Dollar

Der Name Shelby steht für Le-Mans-Siege, wilde Mustang und schnelle Pickup-Trucks. Für den Ford F-150, in weiten Teile der USA meistverkauftes Auto, verkauft Shelby diverse Tuningpakete. Auf Basis der Super-Duty-Version F-250 stellt Shelby nun die neueste Version des Super Baja vor.

V8-Turbodiesel mit 500 PS und 1.632 Nm Ab Werk ist der Ford F-250 als Arbeitstier für die schweren Aufgaben gedacht. Bis zu 9,98 Tonnen schwere Anhänger schleppt der Kleinlaster weg. Ein 6,7-Liter-V8-Turbodiesel und ein 10-Gang-Automatikgetriebe stellen die nötige Zugkraft sicher, Allradantrieb sorgt dafür, dass der Job auch unter schwierigen Traktionsbedingungen erledigt werden kann und ein 48-Gallonen-Tank (181,7 Liter) garantiert die nötige Reichweite. Der Super Baja hat die stärkste Version des Ford-V8-Turbodiesel unter der Haube: Der Name "High Output Power Stroke" steht für 500 PS und 1.632 Newtonmeter Drehmoment. Shelby verzichtet darauf, den Motor zu tunen.

37-Zoll-Räder, King-Shock-Fahrwerk Dafür geht Shelby an Fahrwerk und Optik. Ein King-Shock-Fahrwerk erhöht die Bodenfreiheit. Zum Einsatz kommen ein Gewindefahrwerk mit Einstellmöglichkeiten und ein doppelter Lenkungsdämpfer. Auf den 20-Zoll-Leichtmetallrädern sind 37-Zoll-Reifen von BF Goodrich montiert. Neu gestaltete Stoßfänger verschaffen dem Pickup-Truck bessere Böschungswinkel.

Optisch setzt Shelby auf eine funktionale Air-Induction-Motorhaube mit lackierten Entlüftungsöffnungen, glatt lackierte Kotflügelverbreiterungen mit Markierungsleuchten sowie pulverbeschichtete Stahlstoßfänger vorn und hinten. Dazu kommen Berge- beziehungsweise Abschlepppunkte, ein individuell lackierter Grill, Luftführungselemente und LED-Beleuchtung.

9 Licht-Module, 6 Streifenfarben Zur Ausstattung gehören XL-Power-Trittstufen mit Rock-Slidern und Beleuchtung, ein Shelby Baja Bed Chase Rack sowie eine neue, elektrisch betätigte LED-Lightbar mit neun Modulen. Die Scheiben sind getönt, die Endrohre pulverbesichtet. Sechs Shelby-Streifenfarben und entsprechende Embleme komplettieren das Exterieurpaket. Der Kunde kann wählen, ob der Shelby-Schriftzug an der Front in der Karosserie- oder Streifenfarbe gehalten ist.

3 Jahre Garantie und 57.936 Kilometer Laufleistung Der Innenraum ist mit Vollleder-Sitzbezügen samt Akzenten und Stickereien individualisiert. Dazu kommen digitale Instrumente, Carbonfaser-Applikationen, bestickte Fußmatten und Pedale aus gefrästem Metall. Jedes Fahrzeug erhält Super-Baja-Plaketten und eine CSM-Seriennummer im Interieur.

250 Stück für 159.795 Dollar Der F-250 Super Baja kostet 159.795 Dollar, umgerechnet 139.180 Euro. Zum Vergleich: Für das Basismodell, einen "fully loaded" Lariat Ultimate 4x4 auf F-250 SuperCrew-Basis mit 6,7‑Liter "Hi Output" Power Stroke berechnet Ford 97.000 Dollar (84.440 Euro).

Die Fertigung hat im März 2026 begonnen. Die Premiere ist für die Barrett-Jackson Collector Car Auction in Palm Beach am 16. bis 18. April auf dem Gelände der South Florida Fairgrounds angekündigt. Insgesamt soll es 250 Exemplare geben, angeboten über ausgewählte Shelby-Performance-Ford-Händler in den USA. Jedes Exemplar wird im Shelby Registry dokumentiert, Käufer werden Mitglied von Team Shelby. Das Modell ist der Auftakt einer neu überarbeiteten Performance-Truck-Reihe und wird als erstes Shelby-Fahrzeug im neuen Shelby-Performance-Werk in Bristol (Indiana) gebaut.