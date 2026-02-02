Shelby GT350 Cabrio - Technik im Vergleich: Fahrdynamik und Überrollschutz

Der Shelby GT350 basiert auf dem Ford Mustang GT und wird von einem 5,0-Liter-V8-Motor angetrieben. Käufer können zwischen einer Saugversion mit 480 PS und einer Kompressorvariante mit 810 PS wählen. Der Kompressor, entwickelt von Whipple, sorgt für eine gleichmäßige Leistungsentfaltung und ist speziell für den Einsatz in Hochleistungsfahrzeugen optimiert. Die Installation des Kompressors erfolgt als Post-Title-Umbau, was bedeutet, dass er nach der Straßenzulassung hinzugefügt wird.

Unterschiede im Fahrwerk und Handling Das Fahrwerk des Shelby GT350 wurde umfassend überarbeitet, um den Anforderungen eines Hochleistungsfahrzeugs gerecht zu werden. Tieferlegungsfedern und neue Stabilisatoren verbessern die Querdynamik und senken den Schwerpunkt. Während der Fastback mit einem großen Heckflügel ausgestattet werden kann, erhält das Cabrio eine spezielle Überroll- beziehungsweise Light-Bar. Diese Anpassung ist notwendig, um die strukturelle Integrität des Cabrios zu gewährleisten, da es im Vergleich zum Fastback weniger Steifigkeit bietet.

Gewichtsunterschiede und ihre Auswirkungen Das Cabrio ist aufgrund der zusätzlichen Verstärkungen und der Überrollbar schwerer als das Fastback. Dieses zusätzliche Gewicht kann sich auf die Fahrdynamik auswirken, insbesondere in Kurven. Dennoch soll die optimierte Gewichtsverteilung dafür sorgen, dass das Cabrio ein ausgewogenes Fahrverhalten bietet. Die Wahl zwischen manuellem und automatischem Getriebe ermöglicht es den Käufern, das Fahrzeug an ihre individuellen Vorlieben anzupassen.

Optische Unterschiede und Designmerkmale Optisch unterscheiden sich das Cabrio und der Fastback natürlich deutlich. Während der Fastback mit dem oben genannten markanten Heckflügel ausgestattet werden kann, setzt das Cabrio auf eine elegantere Linie. Beide Modelle verfügen über eine Aluminium-Motorhaube mit zentraler Entlüftung, Le-Mans-Streifen und 20-Zoll-Flow-Forged-Felgen. Neu im Farbprogramm ist die auffällige Farbe "Orange Fury", die dem Fahrzeug eine besondere Note verleiht.

Innenraum und Ausstattung Im Innenraum bietet Shelby hochwertige Materialien wie Lederbezüge und bestickte Fußmatten. Jedes Fahrzeug ist mit einer seriennummerierten Plakette ausgestattet, die es zu einem Sammlerstück macht. Der Short-Throw-Shifter, der bei handgeschalteten Modellen serienmäßig ist, sorgt für ein sportliches Fahrerlebnis.

Marktverfügbarkeit und Preisgestaltung Die Produktion des Shelby GT350 ist limitiert. Weniger als 1.000 Einheiten werden für das Modelljahr 2026 hergestellt, wobei der Großteil in den USA verkauft wird. Das Cabrio ist mit einem Einstiegspreis von 127.884 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 107.800 Euro) teurer als das Fastback, das bei 121.385 Dollar (102.300 Euro) beginnt. Beide Modelle sind auch international erhältlich, wobei Shelby eigene Mod-Shops und Vertriebspartner nutzt, um die Fahrzeuge in Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum anzubieten.