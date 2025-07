Smart #5 EHD: Für China auch mit Verbrenner

In Europa ist der Smart-SUV #5 ausschließlich mit reinen Elektroantrieben zu haben. Für den chinesischen Markt hat Smart jetzt aber eine Hybrid-Version unter dem Namen Smart #5 EHD angekündigt. EHD steht dabei für Electric Hybrid Drive.

Verbrenner als Range Extender

Der neue Smart #5 EHD bindet als Range Extender einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 163 PS Leistung in den Antriebsstrang ein. Der Verbrenner treibt einen Generator an, der wiederum die Batterie permanent nachlädt. Ein direkter Antrieb der Räder durch den Verbrenner ist nicht vorgesehen. Entsprechend kommt auch der #5 EHD mit Hinterradantrieb oder als AWD-Modell. Als Energiespeicher dient eine LFP-Batterie von CATL mit einer Kapazität von knapp über 40 kWh. Die rein elektrische Reichweite des neuen Antriebs soll bei rund 250 Kilometer nach dem chinesischen Zyklus liegen. Schaltet sich der Verbrenner zu, der ebenfalls nach chinesischer Norm 4,4 Liter verbrauchen soll, dann sind angeblich Reichweiten von bis zu 1.600 Kilometer möglich. Die Batterie lässt sich aber auch extern laden, was den #5 EHD zu einem PHEV macht.