Subaru Forester Wilderness Der SUV wird hemdsärmeliger

Mit dem Outback Wilderness hat Subaru in den USA schon ein offroadiger ausgelegtes Modell an den Start gebracht. Jetzt kündigen die Japaner eine weitere Wilderness-Version an.

Im März 2021 hatte Subaru in den USA den neuen Outback Wilderness vorgestellt. In der neuen Ausstattungsvariante bringt der mehr Bodenfreiheit und weitere Features mit, die ihn noch geländetauglicher machen. Jetzt kündigt Subaru in den USA mit ersten Teaserbildern ein zweites Wilderness-Modell an. Die Bildausschnitte zeigen zwar nicht viel, lassen aber auf einen Forester als Basis schließen.

Erweiterte Offroad-Ausstattung

Subaru Auch der Forester kommt im Wilderness-Trimm.

Da beide Modelle auch technisch eng miteinander verwandt sind, dürfte sich die Wilderness-Ausstattung des Forester an der des Outback orientieren. Zu erwarten sind so ein neuer Geländefahrmodus, eine erhöhte Bodenfreiheit, eine serienmäßige Motorschutzplatte, Geländereifen und eine verbesserte Federung. Dazu kommen noch eine blaue Sonderlackierung, mattschwarze und kupferfarbene Karosserieanbauteile. Den Innenraum dürfte robustere Textilien und Fußmatten aufwerten.

Alle Infos zum neuen Wilderness-Modell wollte Subaru mit dessen Debüt auf der New York Auto Show liefern. Da die NYIAS jetzt aber kurzfristig wegen Corona abgesagt wurde, verschiebt sich auch die Subaru Forster Wilderness-Premiere. Insider spekulieren auf ein Debüt Anfang September, da der Forester Wilderness bereits zum Modelljahr 2022 an den Start gehen soll. In der Fotoshow gibt er bereits präsentierte Outback Wilderness einen ersten Vorgeschmack.

Umfrage 26498 Mal abgestimmt Geländewagen oder SUV - Ihre Wahl? Geländewagen – alles andere ist pseudo SUV – ich verlasse die Straße nur zu Fuß mehr lesen

Fazit

Subaru will auf dem US-Markt ein zweites Wilderness-Modell anbieten. Erste Teaser deuten auf den Forester hin. Als Wilderness bietet das Modell noch mehr Offroadtauglichkeit.