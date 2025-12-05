Toyota GR GT V8: Bi-Turbo, über 650 PS und 320 km/h schnell

Toyota GR (Gazoo Racing) präsentiert mit dem GR GT ein komplett neu entwickeltes Hochleistungsmodell mit ebenso neuem Bi-Turbo-V8-Motor. Der Toyota GR GT gilt als zukünftiges technologisches Flaggschiff der Japaner und soll als direkter Nachfolger legendärer Modelle wie Toyota 2000GT und Lexus LFA an den Start gehen. Beides sind mittlerweile millionenschwere Sammlerstücke.

Aus der Hand von Master-Driver Akio Toyoda "Morizo" Gleichzeitig zum GR GT zeigen die Japaner den eng verwandten neuen GT3-Boliden GR GT3. Beide Fahrzeuge befinden sich noch in der finalen Entwicklung. Entwickelt wurde das Projekt unter der direkten Leitung von Akio Toyoda, der als "Morizo" selbst intensiv in die fahrdynamische Abstimmung eingebunden war. Professionelle Rennfahrer, Ingenieure und interne Testfahrer arbeiteten gemeinsam an Konzept, Konstruktion und Detailauslegung des Fahrzeugs, das sich komplett auf Fahrer und Fahrdynamik konzentrieren soll.

Den GR GT konzipierten die Verantwortlichen dabei konsequent als straßenzugelassenes Rennauto. Eines der wichtigsten Ziele war es, den Schwerpunkt so niedrig wie möglich zu legen. Die Gesamthöhe des Fahrzeugs, die besonders niedrige Sitzposition und die tief platzierte Anordnung schwerer Bauteile wie Motor, Transaxle und Batterie wurden so abgestimmt, dass der GR GT eine für ein Frontmotor-Heckantriebsfahrzeug außergewöhnlich flache Fahrzeugarchitektur erhält. Die Schwerpunkte von Fahrer und Fahrzeug wurden nahezu deckungsgleich gelegt, um ein besonders intuitives Handling zu erreichen.

Toyota Schwerpunkte von Fahrer und Auto liegen auf gleicher Ebene und so tief wie möglich.

Ultrafester Rahmen als Rückrat Um die strukturellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, nutzt Toyota erstmals einen vollständig aus Aluminium gefertigten Rahmen. Ergänzend kommen großformatige Aluminiumgussteile, Aluminiumprofile und Karosserieteile aus Carbonfaser-Verbundmaterial zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine leichte, extrem steife Struktur. Eine weitere Besonderheit des GR GT soll der umgekehrte Entwicklungsprozess des Außendesigns gewesen sein. Statt ein fertiges Design aerodynamisch zu optimieren, definierten zunächst die Aerodynamikingenieure die ideale Luftführung für Stabilität, Kühlung und Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten. Erst darauf aufbauend wurde das endgültige Karosseriedesign erstellt.

Auch der Innenraum folgt einer kompromisslosen Funktionalität. Die Fahrposition wurde aus der Perspektive professioneller Rennfahrer definiert. Wichtig waren "Morizo" und seinen Ingenieuren beste Ergonomie, Sicht und intuitive Bedienbarkeit zu gewährleisten. Fast alle wichtigen Bedienelemente sind in unmittelbarer Nähe des Lenkrads platziert und so gestaltet, dass sie auch im Grenzbereich eindeutig und schnell erfasst werden können. Anzeigen wurden hinsichtlich Größe, Position und Lesbarkeit während sportlicher Fahrten optimiert.

Komplett neuer 4,0-Liter-Twinturbo-V8 Herzstück des GR GT ist ein neu entwickelter 4,0-Liter-V8-Twinturbo-Motor, der erstmals in einem Serienfahrzeug von Toyota zum Einsatz kommt. Er arbeitet mit einem im Transaxle integrierten Elektromotor zusammen und bildet ein kompaktes, leichtes Hybridsystem mit schneller Reaktionsfähigkeit. Die zwei Turbolader liegen im "heißen V" des Achtzylinders, eine Ölwanne gibt es nicht. Stattdessen ermöglicht eine Trockensumpfschmierung die besonders flache Bauform.

Die Kraftübertragung erfolgt über ein neu entwickeltes Achtgang-Automatikgetriebe mit Nasskupplung und mechanischem Sperrdifferenzial. Das Hybridmodul kompensiert Verzögerungen beim Beschleunigen und Schalten, sodass ein direktes, präzises Ansprechverhalten entsteht, das laut Toyota über das Niveau aktueller GR-Modelle hinausgeht. Die angestrebte Systemleistung liegt bei 650 PS oder mehr, das maximale Systemdrehmoment soll 850 Nm überschreiten.

Carbon-Bremsen und Renn-Fahrwerk Das Fahrwerk basiert auf doppelt gelagerten Querlenkern vorne und hinten und wurde im Zusammenspiel mit Profifahrern am Simulator und auf der Rennstrecke entwickelt. Die Bremsanlage setzt auf Carbon-Keramik-Scheiben, während speziell entwickelte Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen für die nötige Traktion sorgen sollen. Die elektronischen Regelsysteme, darunter das Vehicle Stability Control System, lassen sich in mehreren Stufen an Fahrkönnen und Witterungsbedingungen anpassen. Ziel war ein Fahrzeug, das trotz seiner Rennstreckenorientierung auch im Alltag einfache Handhabung und Gelassenheit bieten kann.

Parallel zu umfassenden Tests auf Teststrecken weltweit wurde der GR GT auch auf öffentlichen Straßen erprobt, um Alltagstauglichkeit und Komfort im täglichen Betrieb sicherzustellen. Toyota Gazoo Racing plant, den GR GT bis 2027 zur Marktreife zu bringen, wobei sich Details bis zur endgültigen Homologation noch ändern können.