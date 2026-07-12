VW Tiguan Edition 20: Wie, den gibt es schon 20 Jahre?

Anfang der 2000er-Jahre machten sich die SUV daran, die Autowelt zu erobern. VW war da mit dem Tiguan , der erst 2007 auf den Markt kam, zwar spät dran, dafür umso erfolgreicher. Seit seinem Marktstart wurden über drei Modellgenerationen hinweg bislang mehr als neun Millionen Exemplare verkauft. Seit 2017 ist der Tiguan sogar das meistverkaufte VW-Konzern-Modell überhaupt.

Sonderfarbe zum Jubiläum Jetzt wird der Tiguan 20 und VW feiert das mit dem Sondermodell VW Tiguan Edition 20. Die Edition basiert auf der Ausstattungslinie Life und ergänzt diese um sportliche R-Line-Elemente und exklusive Jubiläumsdetails. Neu ist auch die Lackierung "Maple Red Metallic", die eigens für die Edition 20 kreiert wurde.

Aber schauen wir uns das Jubi-Modell etwas genauer an. Neben dem R-Line-Exterieurpaket, das für einen dynamischen Auftritt sorgt, packt VW noch eine vordere Stoßfängerzierleiste in Wagenfarbe ins Paket. Die Fensterzierleisten und Außenspiegelkappen werden in Schwarz glänzend ausgeführt, ebenso der Tiguan-Schriftzug am Heck und der Ladekantenschutz. Abgedunkelt kommen auch die hinteren Seitenscheiben daher. In die Radhäuser packen die Niedersachsen 19-Zoll-Leichtmetallräder vom Typ Coventry, gegen Aufpreis wird auf 20-Zöller umgesteckt.

Den Innenraum werten rote Ziernähte an der Instrumententafel, den Türverkleidungen, den Sitzbezügen und den Einlegmatten auf. Die Sitzbezüge selbst wurden exklusiv für das Sondermodell gestaltet. Das Lenkrad trägt eine Spange in Wagenfarbe.

Nicht fehlen dürfen natürlich Edition 20-Schriftzüge. Die finden sich als gelaserte Blende an der B-Säule, als Projektion in den Türeinstiegsleuchten, auf den beleuchteten Einstiegsleisten, dem Lenkrad und den Sitzlehnen.

Marktstart und Preis Kombiniert werden kann die Jubiläumsausstattung mit allen bekannten Tiguan-Antrieben ab 150 PS. In der Life-Variante sind das der Zweiliter-Turbobenziner mit 204 PS, der Zweiliter-TDI mit 150 und 193 PS, der 1.5 eTSI mit 150 PS und der 1.5 eHybrid. Die Preise starten ab 48.180 Euro. Bestellt werden kann ab sofort.