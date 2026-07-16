Xpeng L03 SUV-Coupé Premiere: Schicker China-Stromer kommt mit 387 PS zum Kampfpreis

Der chinesische Hersteller Xpeng erweitert sein Modellprogramm um den L03 und positioniert das neue SUV-Coupé als kompaktesten Vertreter der Marke. Mit dem L03 führt Xpeng gleichzeitig eine neue Antriebs- und Ausstattungsstruktur ein. Neben batterieelektrischen Varianten wird künftig erstmals auch ein Modell der Marke mit Range Extender und Plug-in-Technik angeboten.

Gefälliges Design Optisch setzt der L03 auf die Kombination aus SUV-Proportionen und einer flach abfallenden Coupé-Dachlinie. Die Front wird von bumerangförmigen LED-Scheinwerfern geprägt, die weit in die Fahrzeugseiten hineinreichen. Kombiniert mit den konturierten Radhäusern, der vergleichsweise hohen Bodenfreiheit und dem Coupé-Abschluss mit auffallend großer Heckscheibe ergibt sich ein durchaus gefälliger, knackiger Auftritt. Ein durchgehendes LED-Leuchtenband im sogenannten Sternenring-Design verbindet die Rückleuchten miteinander. Besonders betont Xpeng die Aerodynamik. Der Luftwiderstandsbeiwert beträgt 0,228. Dazu tragen unter anderem aktive Luftklappen in der Frontschürze bei, die sich je nach Bedarf öffnen oder schließen. Serienmäßig rollt der L03 auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern. Für das Topmodell Ultra steht zusätzlich eine Black Edition mit schwarzen Designelementen, schwarzen 20-Zoll-Felgen und schwarzen Bremssätteln zur Verfügung.

Im Detail: Xpeng L03

Mit einer Breite von 1,92 Metern und einem Radstand von 2,85 Metern soll der Innenraum großzügige Platzverhältnisse für bis zu fünf Personen bieten. Trotz der flachen Dachlinie verspricht Xpeng ausreichend Kopffreiheit im Fond. Das Gepäckabteil fasst nach VDA-Norm 539 Liter und lässt sich durch die im Verhältnis 40:20:40 umklappbare Rückbank erweitern. Ergänzt wird das Ladevolumen durch einen Frunk unter der Fronthaube mit bis zu 102 Litern Fassungsvermögen sowie weitere Ablagen im Innenraum, darunter ein zehn Liter großes Staufach unter den Rücksitzen.

Großes Panoramaglasdach Im Innenraum dominieren großflächige Soft-Touch-Oberflächen und eine schwebend gestaltete Mittelkonsole. Käufer können zwischen einer hellen und einer dunklen Innenraumfarbe wählen. Das serienmäßige Panoramaglasdach erstreckt sich über beide Sitzreihen und misst 1,30 Quadratmeter. Nach Angaben des Herstellers filtert die doppelte Silberbeschichtung mehr als 99,9 Prozent der UV-Strahlung sowie je nach Einstellung über 97 Prozent des einfallenden Lichts. Eine Ambientebeleuchtung mit 256 Farben gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Bereits serienmäßig verfügen die Vordersitze über elektrische Verstellung, Sitzheizung, Belüftung und Memory-Funktion. Der Fahrersitz bietet zusätzlich eine elektrische Lendenwirbelstütze. Im Ultra-Modell ergänzt Xpeng die Ausstattung um eine Massagefunktion. Für die Klimatisierung sorgt eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit verdeckten Luftausströmern. Das Luftreinigungssystem Xfree Breath filtert Partikel nach dem PM2.5-Standard aus der Innenraumluft.

Xpeng Das Zentraldisplay ist größer als bei manchem Laptop.

Das Cockpit besteht aus drei Bildschirmen. Hinter dem beheizbaren Lenkrad befindet sich ein 8,9 Zoll großes digitales Kombiinstrument. Zentral ist ein 15,6 Zoll großer Touchscreen mit 2.5K-Auflösung montiert, über den Navigation, Fahrzeugfunktionen und Infotainment bedient werden. Die Navigation berücksichtigt auf Wunsch bevorzugte Ladeanbieter bei der Routenplanung. Apple Carplay und Android Auto werden unterstützt. Smartphones können induktiv geladen werden, wobei eine integrierte Belüftung die Temperatur des Geräts reduziert. Ergänzt wird das Cockpit durch ein 26,8 Zoll großes Head-up-Display.

Mit künstlicher Intelligenz Der L03 basiert auf der neuesten Computing-Plattform von Xpeng. Im Ultra-Modell kommen insgesamt drei selbst entwickelte Turing-AI-Chips zum Einsatz. Zwei davon übernehmen die Verarbeitung des Vision-Language-Action-Systems VLA 2.0, ein weiterer steuert den intelligenten Innenraum. Darauf baut auch der "Next Generation Pilot" auf, der künftig teilautomatisiertes Fahren auf Level 2+ ermöglichen soll. Kameras und Radarsensoren erfassen das Fahrzeugumfeld und unterstützen unter anderem Spurwechsel, Abstandshalten, Einparken sowie das Fahren im dichten Verkehr. Zusätzlich stehen Funktionen wie eine automatische Park- und Ausparkhilfe, ein 360-Grad-Kamerasystem, Rückfahrassistent und die Darstellung eines transparenten Chassis zur Verfügung. Im Ultra-Modell kann der Parkassistent das Fahrzeug auch per Smartphone-App in Längs- oder Querparklücken manövrieren. Over-the-Air-Updates sollen während der gesamten Nutzungsdauer neue Funktionen bereitstellen.

Reichlich Assistenzsysteme Unter der Bezeichnung XPILOT fasst Xpeng mehr als 13 Fahrerassistenzsysteme zusammen. Zum Umfang gehören unter anderem Notbremsassistent, Totwinkelassistent, Spurwechselassistent, Kollisionswarner, Querverkehrswarner, Türöffnungswarner sowie ein Fernlichtassistent. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung berücksichtigt Geschwindigkeitsbegrenzungen und Ampeln und hält das Fahrzeug mittig in der Fahrspur. Das Ultra-Modell kann darüber hinaus Spurwechsel selbstständig durchführen.

Technisch basiert der L03 auf einer 400-Volt-Architektur. Die maximale Ladeleistung beträgt bis zu 236 kW. Dadurch soll sich der Akku in 18 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden lassen. Zur Wahl stehen zwei LFP-Batterien mit 58,3 beziehungsweise 71,2 kWh Kapazität. Die Einstiegsversion mit Hinterradantrieb leistet 180 kW (245 PS), kombiniert die kleinere Batterie mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 445 Kilometern und kostet ab 35.600 Euro. Die Long-Range-Version nutzt die größere Batterie und erreicht bis zu 520 Kilometer Reichweite. Darüber rangieren zwei Allradversionen mit 285 kW (387 PS), die bis zu 440 Kilometer nach WLTP zurücklegen können. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt mit den Allradlern in 4,5 Sekunden, die Beschleunigungswerte für die Heckantriebs-Modelle hat Xpeng noch nicht genannt. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen Varianten auf 180 km/h begrenzt.

Großzügige Serienausstattung Zur Serienausstattung zählen unter anderem LED-Scheinwerfer, elektrisch einstellbare, beheizbare und belüftete Vordersitze, elektrisch anklappbare Außenspiegel, eine Wärmepumpe, die elektrische Heckklappe, das Panoramadach, die Ambientebeleuchtung, Navigation, Head-up-Display sowie ein Soundsystem mit neun Lautsprechern und zwei zusätzlichen Lautsprechern im Fahrersitz. Das Ultra-Modell ergänzt diese Ausstattung unter anderem um 20-Zoll-Räder, das XOPERA-Soundsystem mit 18 Lautsprechern, aktive Geräuschunterdrückung, Massagesitze und den erweiterten Parkassistenten. Optional bietet Xpeng lediglich wenige Extras an, darunter Metallic-Lackierungen, eine elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung und die Black Edition. Ebenfalls serienmäßig ist die Vehicle-to-Load-Funktion, über die externe Verbraucher mit bis zu 6 kW Leistung versorgt werden können.

Marktstart und Preis Das 4,65 Meter lange Modell kann ab sofort bestellt werden, die ersten Auslieferungen in Deutschland sollen im vierten Quartal 2026 beginnen. Die Preise starten bei 35.600 Euro. Der Xpeng L03 REEV mit Range-Extender-Technik soll ab Herbst 2026 in Deutschland erhältlich sein und mit einer Tank- und Akkufüllung eine kombinierte Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern nach WLTP erreichen. Für den L03 gewährt der Hersteller eine Fahrzeuggarantie von sieben Jahren oder 160.000 Kilometern sowie acht Jahre Garantie auf die Hochvoltbatterie bis 160.000 Kilometer.