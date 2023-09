Über seine Social Media-Kanäle hat der chinesische Hersteller Xiaopeng Motors (XPeng) erste Bilder eines getarnten Großraum-Vans mit der Typbezeichnung X9 veröffentlicht. XPeng ist bereits in Skandinavien auf dem europäischen Markt aktiv und will mit der Limousine P7 (die zeigen wir Ihnen im zweiten Teil der Bildergalerie) und dem SUV G9 auch in Deutschland Fuß fassen. Später will die Marke möglichst ihr komplettes Portfolio in Europa ausrollen, das derzeit auf dem Heimatmarkt aus vier Modellreihen besteht. Der Van wäre entsprechend Nummer 5.

Neben dem mit Tarnfolien beklebten Modell sind zwischenzeitlich außerdem zwei Bilder beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) veröffentlicht worden, die das ungetarnte Fahrzeug zeigen. Der Van kommt in einem leichten Crossover-Look mit in die Breite gezogenen Leuchteinheiten, die Türgriffe sind versenkt und fahren nur bei Benutzung heraus, am Heck lassen sich die Führungsschienen für hintere Schiebetüren entdecken.

Drei Antriebsvarianten Es gibt laut MIIT-Veröffentlichung drei Versionen des Xpeng X9, darunter zwei einmotorige Versionen und eine zweimotorige Version, die alle in der Produktionsstätte von Xpeng in Guangzhou gebaut werden, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Der XPeng X9 MPV misst 5.293 mm in der Länge, 1.988 mm in der Breite, 1.785 mm in der Höhe und hat einen Radstand von 3.160 mm. Beide einmotorigen Versionen des Xpeng X9 werden von einem Elektromotor mit einer Spitzenleistung von 235 kW angetrieben, die zweimotorige Version verfügt über einen zusätzlichen Heckmotor mit einer Spitzenleistung von 135 kW.

Zwei verschiedene Akku-Varianten Bei der einmotorigen Variante wird die Wahl zwischen Lithium-Eisenphosphat-Zellen von Eve Energy für das Batteriepaket sowie Lithium-Ionenbatterien des chinesischen Herstellers CALB bestehen. Letztere kommen bei der Zweimotor-Variante serienmäßig zum Einsatz.

XPeng will in China noch in diesem Jahr mit dem X9 MPV in den Verkauf gehen. Zu Preisen gibt es aktuell noch keine Informationen. Laut He Xiaopeng, Vorsitzender und CEO von XPeng, soll sich das Modell vor allem an jüngere Kunden wenden. Dass der Hersteller den Elektro-Van im Zuge seiner Europa-Expansion auch zu uns bringen wird, ist nicht unwahrscheinlich.

