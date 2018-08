Bugatti präsentiert in Peeble Beach im August 2018 den Bugatti Divo. Der Supersportler ist nach Albert Divo benannt, einem französischer Rennfahrer, der in den späten 1920er Jahren für Bugatti zweimal das berühmte Bergstraßenrennen Targa Florio auf Sizilien gewann.

Noch sind die Informationen zum Bugatti Divo spärlich: Er soll leicht und wendig sein, enormen Abtrieb und g-Kräfte produzieren sowie „hervorragende“ Handling-Eigenschaften haben. „Gebaut für Kurven“ untertitelt Bugatti das jüngste Teaservideo. Dazu soll der Divo noch eine neue „offensive“ Formensprache mitbringen.

In einem weiteren Teaser-Bild ist die Silhouette des Divo unter einem Tuch zu erkennen. Am Heck zeichnet sich ein großer Spoiler ab, eine schmale Finne reicht vom Heck zu Dach. Unterhalb des Fensters ist eine ausgeprägte Sicke zu sehen, die es beim Chiron nicht gibt. Die Kotflügel vorne zeigen sich stärker ausgestellt und die Fronthaube weniger gewölbt. Insgesamt wirkt der Divo kantiger und weniger weich gezeichnet wie der Chiron.

Foto: Bugatti Seitenvergleich: Bugatti Chiron oben, Bugatti Divo unten. Die Unterschiede sind bereits gut zu erkennen.

Limitiert ist der Sportler aus Molsheim auf 40 Fahrzeuge, die allesamt die Coachbuilding-Tradition der Marke transportieren sollen. Daher liegt es nahe, dass der Bugatti Divo auf dem Chiron aufbaut und dessen Technik zum Teil nutzt. Als Netto-Preis gibt Bugatti fünf Millionen Euro an. Präsentiert werden soll er am 24. August 2018 in Pebble Beach.

Albert Divo gewann mit Bugatti Targa Florio

Albert Divo gewann mit dem Bugatti T35 1928 und 1929 die Targa Florio. Er lebte mit der Bugatti-Rennfahrerin Janine Jennky zusammen und arbeitete nach dem zweiten Weltkrieg als Rennleiter bei Castrol. Der Ritter der Ehrenlegion starb 1966 im französischen Morsang-sur-Orge.

Der Bugatti T35 gilt als einer der wichtigsten Rennwagen von Bugatti. Er wurde auf dem Type 30 entwickelt, verfügte jedoch über einen kürzeren Radstand und eine kleinere Karosserie. Divo fuhr 1928 den Type 35B und 1929 den Type 35C. Letzterer verfügte über rund 128 PS, während der 35B 138 PS aus einem 2,3-Liter-Reihenachtzylinder holte.