Honda S2000 für 200.000 Dollar verkauft Deshalb ist das Auto so viel wert

23/23 Interessante Fahrzeugunterlagen: 2009 ging die US-Umweltbehörde EPA davon aus, dass der Fahrer eines Honda S2000 pro Jahr 3.070 Dollar in Benzin investieren muss. Die Beamten legten einen Spritpreis von 4,30 Dollar pro Gallone zugrunde - aktuell ist Benzin in den USA sogar ein paar Cent günstiger. Zur Berechnungsgrundlage gehören auch 15.000 Meilen (24.140 Kilometer) Fahrt pro Jahr, was für so einen Sportwagen ungewöhnlich viel wäre.