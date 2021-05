Seltener Mercedes CLK DTM zu verkaufen Bedingt alltagstauglich

Ein US-Händler bietet aktuell einen Mercedes CLK DTM an. Das seltene Sondermodell wurde nur 100 mal gebaut und geizt nicht mit Leistung. Dafür hapert es vielleicht an Alltagstauglichkeit.

Wer ein Faible für klassisch silberne Mercedes-Modelle hat und im Straßenbild trotzdem auffallen will, der hat es nicht so leicht. Selbst mit ausgewachsenen AMG-Versionen von A- bis S-Klasse könnte das schwierig werden. Da muss schon ein waschechter Sportwagen oder ein exklusives Sondermodell herhalten. US-Händler Marshall Goldman hat Ihre Gebete offenbar erhört und bietet einen seltenen CLK DTM zum Kauf an.

Marshall Goldman 320.000 Euro soll dieser geflügelte CLK kosten - das sind rund 36 Prozent mehr als bei seiner Markteinführung 2004.

Die Spezial-Auflage des CLK kam 2004 als Hommage an die sehr erfolgreiche DTM-Saison 2003 auf den Markt. Mercedes gewann mit dem Tourenwagen, der in Kooperation mit AMG und der HWA AG auf CLK-Basis gebaut wurde, neun von zehn Rennen. Diese Freude wollte man mit den Fans teilen, sofern die über ein ausreichend gedecktes Girokonto verfügten. Rund 236.000 Euro kostete das Derivat mit Straßenzulassung seinerzeit. Dass er bei einer Auflage von nur 100 Exemplaren bis heute nicht günstiger geworden ist, können Sie sich vermutlich ausmalen.

Keine 5.000 Kilometer

So steht das aktuell angebotene Modell mit 388.900 Dollar (320.000 Euro) im Netz und wartet auf einen neuen Besitzer. Der wiederum darf sich auf ein Auto in tadellosem Zustand und mit geringer Laufleistung freuen. 2.983 Meilen (4.800 Kilometer) stehen auf der Uhr. Der 5,5-Liter-Kompressor-V8 mit seinen 582 PS hat den größten Teil seines Lebens also noch vor sich. Diesen Eindruck vermittelt auch das schwarze Interieur. Die Kombination als Karbon, Alcantara und Leder wirkt nahezu farbikneu.

Marshall Goldman Die Bedienelemente des Tempomaten sind unter einer Abdeckung versteckt. Fast so, als wäre dem Auto diese Ausstattung ein wenig peinlich.

Ob das Auto als Alltagsbegleiter taugt, entscheidet Ihr persönliches Anforderungsprofil. Schnell beim Bäcker anhalten, rausspringen, Brötchen kaufen, reinspringen, weiterfahren – das geht natürlich. Doch dank Fünfpunkt-Gurt werden derlei Manöver schnell zur nervlichen Belastung. Allerdings nur für maximal zwei Personen, denn Rücksitze gibt es in so einem Auto mit echter Motorsport-DNA freilich nicht. Immerhin: Ein paar Komfort-Extras sind durchaus mit an Bord. Dass sich der CLK DTM allerdings für Ausstattungsmerkmale wie einen Tempomaten schämt, zeigt die Tatsache, dass sich die Bedienelemente dafür unter einer extra Abdeckung verstecken. Auf Klimaanlage und Soundsystem müssen Sie jedoch nicht verzichten. Selbst die Schalt-Arbeit nimmt Ihnen das Auto dank 5G-Tronic ab. Achja: Das Köpfeverdrehen der Passanten ist sogar aufpreisfrei – trotz der unauffälligen Lackierung in Silbermetallic.

Fazit

So extravagant kann ein CLK sein – und so teuer. Das aktuelle Preisschild zeigt eine rund 36 Prozent höhere Investitionssumme als bei der Markteinführung. Für ein limitiertes Sport-Modell ist das aber natürlich nicht ungewöhnlich und dieses hier befindet sich zudem in einem makellosen Zustand.