Ein autonom fahrender Volvo XC90 des Fahrdienst-Vermittlers Uber hat in Tempe im US-Staat Arizona eine Frau überfahren, obwohl zusätzlich eine Sicherheitsfahrerin am Steuer saß. Uber stoppte die Versuche mit seinen selbstfahrenden Fahrzeugen umgehend. Jetzt zeigt ein von der Polizei veröffentlichtes Video den Unfallhergang.

In einem Nachrichten-Video eines lokalen TV-Senders ist ein Volvo XC90 mit eingedrückter Front und beschädigter Motorhaube am Unfallort zu sehen. Daneben liegt auf dem Bürgersteig ein Fahrrad mit verbogenem Vorderrad. Laut Reuters sagte ein Polizeibeamter, die 49-Jährige Elaine Herzberg habe die Straße um zirka 22:00 Uhr von links nach rechts überqueren wollen, an einer Stelle ohne Fußgängerüberweg. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Inzwischen ist bekannt, dass der Uber-Volvo mit 64 statt der erlaubten 56 km/h (35 Meilen pro Stunde) unterwegs war und keinen Bremsvorgang einleitete.

Foto: Newsy Der Unglücks-XC90 von Uber in Tempe am nächtlichen Unfallort. Das Fahrrad der verunglückten Fußgängerin liegt auf dem Bürgersteig - die Fußgängerin ist nicht auf dem Bild zu sehen.

Das Tempe Police Department hat jetzt ein Video von dem Unfall veröffentlicht. Die Kamerasysteme des autonomen XC90 haben sowohl den Bereich vor dem Fahrzeug als auch die Fahrerin selbst gefilmt. Zu sehen ist, wie die Fußgängerin plötzlich im Lichtkegel mitten auf der Fahrbahn auftaucht und der Wagen weiterfährt, ohne auf die Gefahrensituation zu reagieren. In einer ersten Stellungnahme der Polizei hieß es noch, Herzberg sei seitlich aus dem Dunkel auf die Fahrbahn getreten, weshalb ein Unfall nur schwer zu vermeiden gewesen wäre – inzwischen vermeldet die Polizei, dieses Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen. Kurz vor dem Aufprall stoppt das Video. Die Innenkamera zeigt die Sicherheitsfahrerin, die nicht ständig auf die Fahrbahn, sondern öfter nach unten schaut.

Das Video wirft die Frage auf, warum das autonome Uber-Fahrzeug keine Notbremsung einleitete. Die Radar- und Lidar-Systeme (Lidar: light detection and ranging, Abstandsmessung per Laser), mit denen der Wagen ausgerüstet ist, funktionieren unabhängig vom Tageslicht und hätten möglicherweise die Fußgängerin und ihr Fahrrad erkennen müssen und eine Vollbremsung einleiten können. Schließlich arbeiten die Systeme in einem 360-Grad-Winkel rund um das Fahrzeug und können so auch Bewegungen quer zur Fahrtrichtung des autonomen Fahrzeugs dedektieren (siehe Bild unten). Laut Video vergehen zirka zwei Sekunden vom Erscheinen der Fußgängerin im Lichtkegel bis zum Unfall. Spezialisten des U.S. National Transportation Safety Board, der National Highway Traffic Safety Administration sowie die Tempe-Police-Abteilung für Verbrechen in Zusammenhang mit Fahrzeugen werten aktuell das Video aus.

Foto: Uber Die Radar- und Lidar-Systeme des Uber-Volvo-XC90 decken in einem Winkel von 360 Grad den kompletten Bereich rund um das Fahrzeug ab.

Uber bekundete in einem Tweet seine Bestürzung und kondolierte den Angehörigen der Frau. Den Behörden sicherte der Fahrdienstvermittler seine volle Kooperation zu. Die Uber-Flotte aus autonomen Fahrzeugen kommt weiterhin nicht zum Einsatz. Die US-Straßen-Sicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Saftey Administration) entsandte ein Untersuchungsteam zum Unfallort und nahm mit dem zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden Autobauer Volvo Kontakt auf.

Schon zuvor Unfälle und Verkehrsverstöße mit Uber-Autos

Der Unfall könnte ein schwerer Rückschlag für die Bemühungen von Uber und anderen Unternehmen werden, autonom fahrende Autos zur Serienreife zu bringen. Bereits am 16. März 2018 scheiterten die Google-Mutter Alphabet, Waymo und Uber mit einer Initiative im US-Kongress für Gesetze, die Test und Betrieb selbstfahrender Autos auf öffentlichen Straßen erheblich vereinfachen sollten.

Ubers Versuche mit selbstfahrenden Autos standen von Anfang an unter keinem guten Stern: Am 14. Dezember 2016 überfuhr ein Uber-Volvo in San Francisco eine rote Ampel. Für Fahrversuche dort hatte Uber keine Genehmigung. Die Stadt annullierte daraufhin die Betriebserlaubnis aller autonom fahrenden Uber-Autos. Daraufhin verlegte Uber seine Testflotte nach Arizona. Im März 2017 verunfallte in Tempe, wo sich jetzt der tödliche Unfall ereignete, ein anderer Uber-XC90 schwer, nachdem ihm von einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen worden war. Der Volvo lag nach dem Unfall auf der Seite. In der Zwischenzeit hat Uber allerdings auch in seiner Heimatstadt San Francisco eine Testlizenz beantragt und erhalten.

Haftungsausschluss für Mitfahrer

Bereits im September 2016 machten die selbstfahrenden Uber-Auto Schlagzeilen. Damals berichtete der „Guardian“ von einem Polizisten, der ein autonom fahrendes Uber-Auto nutzen wollte. Er habe ein Dokument unterschrieben, in dem Uber erklärt, dass sich die Technologie noch in Entwicklung befinde und dass die Fahrt in einem automen Auto zu schweren Verletzungen, Tod und dem Verlust von Besitztümern führen könne.

Im August 2016 hatte Uber-Chef Travis Kalanick gegenüber Bloomberg Businessweek gesagt, dass bisher keine Software existiere, die so sicher fahre wie ein Mensch. In den autonomen Uber-Autos sitzt immer ein Fahrer am Steuer.

Damals testete Uber das autonome Fahren in der Innenstadt von Pittsburgh, Pennsylvania, mit einer Flotte autonom fahrender Ford Fusion. Die Mitfahrt in den Versuchsautos war kostenlos. Uber wollte damit die Reaktionen der Passagiere testen. Der Test fand in einem 31 Quadratkilometer großen Gebiet in der Innenstadt von Pittsburgh statt, das zentimetergenau kartiert ist.

Uber und Volvo kooperieren seit 2016

Im August 2016 hatten Volvo und Uber die Kooperation bekannt gegeben, in die beide Unternehmen 300 Millionen US-Dollar investierten. Beide Unternehmen wollen gemeinsam autonom fahrende Autos entwickeln. Die Technik für den autonomen Uber-Volvo stammt aus der skalierbaren Produkt-Architektur des schwedischen Autoherstellers, auf der auch XC90 und S90 basieren. Beide Firmen wollen damit Techniken zum autonomen Fahren entwickeln und erforschen. Ab 2021 will Volvo das erste autonom fahrende Auto anbieten.

Tödlicher Unfall mit Tesla war nicht mit autonom fahrendem Auto

Im Mai 2016 war in Florida der „Fahrer“ eines Tesla Model S tödlich verunglückt, der sich auf das von Tesla überschwänglich „Auto-Pilot“ getaufte Assistenzsystem seines Elektroautos verlassen hatte. In ihrem Untersuchungsbericht wies die US-Behörde NTSB ein Jahr später dem Fahrer die volle Schuld zu: Er war zu schnell unterwegs gewesen und hatte die Hände nicht am Lenkrad. Der Autopilot hatte ihn mehrfach gewarnt.