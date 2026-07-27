381 PS und Porsche-Technik: Der Mercedes-Benz 500 E AMG

Im Herzen des Mercedes-Benz 500 E AMG 6.0 schlägt ein M119-V8-Motor, der von AMG auf 6,0 Liter Hubraum erweitert wurde. Ursprünglich mit einem 5,0-Liter-Aggregat ausgestattet, wurde die Leistung durch umfangreiche Modifikationen auf 381 PS gesteigert – ein deutlicher Sprung gegenüber den serienmäßigen 320 PS des Standard-500E. Diese Leistungssteigerung wurde durch eine Kombination aus vergrößerten Zylindern und einer optimierten Motorsteuerung erreicht. Der Motor repräsentiert die Philosophie von AMG in der Pre-Merger-Ära: maximale Performance gepaart mit Alltagstauglichkeit.

Neben der Motorleistung erhielt auch das Fahrwerk ein Upgrade. AMG installierte eine sportlichere Abstimmung sowie ein Hochleistungs-Bremssystem, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Ergänzt wurde das Paket durch einen modifizierten Auspuff, der nicht nur für einen kraftvollen Klang sorgt, sondern auch die Abgaswerte optimiert.

Kooperation zwischen Mercedes und Porsche Der W124-basierte Mercedes-Benz 500 E entstand in enger Zusammenarbeit zwischen Mercedes-Benz und Porsche. Die Karosserie wurde bei Porsche in Zuffenhausen gefertigt und anschließend zur Endmontage zurück nach Sindelfingen transportiert – ein aufwendiger Prozess, der die Exklusivität dieses Modells unterstreicht. Die Integration von Porsche-Technologie in Kombination mit AMG-Optimierungen macht den 500 E AMG zu einem einzigartigen Fahrzeug seiner Zeit.

Die Optik des Fahrzeugs bleibt dabei dezent: Lackiert in klassischem Schwarz (Farbcode 040) und ausgestattet mit schwarzen Ledersitzen sowie farblich abgestimmten Aero-I-Felgen von AMG, verkörpert das Modell Understatement pur. Doch hinter dieser Zurückhaltung verbirgt sich ein echtes Kraftpaket.

Sammlerwert und Marktposition Mit einem geschätzten Auktionswert von 150.000 bis 180.000 US-Dollar gehört der Mercedes-Benz 500 E AMG zu den begehrtesten Youngtimern auf dem Markt. Seine Seltenheit – insbesondere als Pre-Merger-AMG-Modell – trägt maßgeblich zu seinem hohen Wert bei. Laut Broad Arrow Auctions wird das Fahrzeug mit vollständiger Dokumentation angeboten, darunter die Originalrechnung, das AMG-Bestellformular sowie deutsche Zulassungsdokumente.

Die Nachfrage nach solchen Modellen wächst stetig, da sie eine Brücke zwischen klassischer Ingenieurskunst und moderner Performance schlagen. Besonders jüngere Sammler schätzen die Kombination aus historischer Bedeutung und Fahrspaß.

Vergleich zu anderen Tuning-Legenden Im Kontext anderer getunter Mercedes-Modelle seiner Zeit sticht der 500 E AMG durch seine technische Raffinesse hervor. Während beispielsweise Widebody-Versionen wie der Schulz-Getzke-190E oder der ABC-Exclusive-Widebody-560SEC vor allem optisch polarisieren, überzeugt der 500 E durch seine zurückhaltende Eleganz gepaart mit überlegener Technik.

Diese Modelle repräsentieren unterschiedliche Philosophien des Tunings: Während Widebody-Kits oft auf visuelle Präsenz setzen, liegt bei Fahrzeugen wie dem 500 E AMG der Fokus klar auf Performance und Verarbeitungsqualität.