Alfasud im Test: Alfas erster Kompakter mit Frontantrieb

Alfa Romeo erschließt sich mit dem Alfasud 1972 ein neues Segment: Der Kompakte mit Frontantrieb und Boxermotor kommt aus einem neuen Werk im Süden Italiens und ist mit einem Preis von unter 8000 Mark relativ günstig. Die gute Raumausnutzung der von Giugiaro gestalteten Karosserie und die sportlichen Fahreigenschaften brachten dem Alfasud im Test viel Lob ein. Als er auf den Markt kam, erschreckte der Alfasud seine Käufer mit einer selbst für Autos der 70er-Jahre ungewöhnlich starken Rostanfälligkeit. Bis 1984 rollten in Pomigliano d'Arco mehr als eine Million Alfasud vom Band. Sein Nachfolger ist der Alfa Romeo 33.