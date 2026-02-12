AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Oldtimer

Alfasud im Test: Alfas erster Kompakter mit Frontantrieb

Alfa Romeo Alfasud im historischen Test
Das kann der Alfa zum Kampfpreis

Der Alfa Romeo Alfasud ist der erste Schritt des italienischen Herstellers in die Welt der Kompaktwagen. Mit einem neuen Motor, Frontantrieb und einem einzigartigen Design soll er die Herzen der breiten Masse erobern. Doch wie schlägt sich der günstige Alfa im Vergleich zu etablierten Wettbewerbern? auto motor und sport hat den Alfasud in Heft 24/1972 ausführlich getestet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.02.2026
Als Favorit speichern
Alfasud (1972)
Foto: Julius Weitmann

Alfa Romeo erschließt sich mit dem Alfasud 1972 ein neues Segment: Der Kompakte mit Frontantrieb und Boxermotor kommt aus einem neuen Werk im Süden Italiens und ist mit einem Preis von unter 8000 Mark relativ günstig. Die gute Raumausnutzung der von Giugiaro gestalteten Karosserie und die sportlichen Fahreigenschaften brachten dem Alfasud im Test viel Lob ein. Als er auf den Markt kam, erschreckte der Alfasud seine Käufer mit einer selbst für Autos der 70er-Jahre ungewöhnlich starken Rostanfälligkeit. Bis 1984 rollten in Pomigliano d'Arco mehr als eine Million Alfasud vom Band. Sein Nachfolger ist der Alfa Romeo 33.

Der große Original-Test des Alfasud

Weil auto motor und sport 2026 seinen 80. Geburtstag feiert, veröffentlichen wir 80 Tests aus ...

Mehr zum Thema 80 Jahre, 80 Tests