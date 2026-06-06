Rolls-Royce Silver Shadow im Original-Test von 1969

Der Nachfolger des Silver Cloud erschien 1965 und hatte als erster Rolls-Royce eine selbsttragende Karosserie. Die war in allen Dimensionen etwas kleiner als beim Vorgängermodell, bot jedoch wegen des Verzichts auf den separaten Rahmen dennoch mehr Platz im Innenraum. Der seit 1959 bekannte V8-Motor bekam neue Zylinderköpfe mit höherer Verdichtung. Die Leistung gab Rolls-Royce mit "ausreichend" an, inoffiziell schwanken die Angaben zwischen knapp 180 und 220 PS – je nach Baujahr und Quelle. Die Stärke des Motor ist sein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.