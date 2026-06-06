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Fahrberichte

Rolls-Royce Silver Shadow im Original-Test von 1969

Rolls-Royce Silver Shadow im historischen Test
Ist ein Rolls-Royce das viele Geld wert?

Inhalt von

1969 fuhren wir den Rolls-Royce Silver Shadow und räumten mit der Sage auf, dass Defekte an solch einem edlen Briten nicht vorkommen. Den Original-Text verfasste Reinhard Seiffert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.06.2026
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Rolls-Royce Silver Shadow 75 Jahre AMS
Foto: Julius Weitmann

Der Nachfolger des Silver Cloud erschien 1965 und hatte als erster Rolls-Royce eine selbsttragende Karosserie. Die war in allen Dimensionen etwas kleiner als beim Vorgängermodell, bot jedoch wegen des Verzichts auf den separaten Rahmen dennoch mehr Platz im Innenraum. Der seit 1959 bekannte V8-Motor bekam neue Zylinderköpfe mit höherer Verdichtung. Die Leistung gab Rolls-Royce mit "ausreichend" an, inoffiziell schwanken die Angaben zwischen knapp 180 und 220 PS – je nach Baujahr und Quelle. Die Stärke des Motor ist sein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

Besonders aufwendig konstruierte Rolls-Royce die Bremsanlage: Zwei der drei Bremskreise nutzen eine Zentralhydraulik. Zwei Kreise wirken jeweils über separate Bremssättel auf die Vorderräder....

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