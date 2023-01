Alpina BMW B2 E12 (1976) Tuning-5er der 70er zu verkaufen

Nachdem BMW 1975 mit dem 528 das Topmodell der neuen 5-Reihe E12 vorgestellt hatte, legte Alpina nach: Der B2-Reihensechszylinder aus dem 3.0 CS verhalf dem Viertürer zu sportlichen Fahrleistungen: Der Sprint von null auf 100 km/h ist in 6,9 Sekunden erledigt, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 230 km/h. Zum Vergleich: Ein Porsche 911 Turbo hatte damals 260 PS und lief 250 km/h.

1996 stillgelegt

Während der Rétromobile in Paris versteigert RM Sotheby’s am 1. Februar 2023 einen Alpina B2. Das zum Verkauf stehende Exemplar wurde im Mai 1976 in Bernkastel-Kues auf seinen ersten Besitzer zugelassen. Bis 1990 blieb der Viertürer dort, wechselte danach viermal den Besitzer und wurde 1996 stillgelegt. Das Scheckheft ist erhalten und bis 150.000 Kilometer gestempelt.

2008 restauriert

Jahre später wurde der Alpina wieder entdeckt und von 2008 bis 2014 komplett restauriert. Motor, Getriebe, Hinterachse, Lenkung und Fahrwerk wurden neu aufgebaut. Die Karosserie wurde in Weiß lackiert und mit Alpina-Dekor versehen. Seit der Restaurierung ist das Auto etwa 1.300 Kilometer gelaufen. Der aktuelle Besitzer hat den 5er 2015 gekauft. Nun will er ihn offenbar wieder loswerden. Der Schätzpreis liegt bei 150.000 bis 175.000 Euro.

Fazit

Man kann den Alpina B2 als Vorläufer des legendären B10 Biturbo auf E34-Basis und als Urahn des heutigen B5 sehen. Man kann ihn auch als Zeitzeugen der 70er-Jahre sehen, in denen Autos leichter waren und 230 PS aus einem feinen Saugmotor genügten, um eine Limousine auf Sportwagen-Niveau zu beschleunigen.