Artcurial Auktion sur les Champs 16.10.2022 Schnelles und Rares aus den 80ern und 90ern

BMW 325ix E30 Touring, Clio Williams, 16V-190er, Porsche 993 und Integrale: Artcurial versteigert in Paris das Heißeste aus den 80er- und 90er-Jahren.

Wenn Hervé Poulain am 16. Oktober um 16 Uhr in Paris die Auktion automobiler Klassiker eröffnet, kommt unter anderem eine ganze Reihe schneller und rarer Youngtimer unter den Hammer. Während der Herbstauktion "Automobiles sur les Champs" sind exakt 99 Lots im Angebot. Zum Aufwärmen versteigert Poulain einige Modellautos und Rennanzüge.

Renault Clio Williams: 25.000 bis 45.000 Euro

Interessant wird es gleich nach einer Velosolex und dem Modell eines Renault-V10-Motors: Lot Nummer 19 ist ein Renault Clio Williams. Der blaue Kleinwagen mit goldfarbenen Felgen war ein erreichbares Traumauto der Neunziger und ist seither nicht billiger geworden: 25.000 bis 45.000 Euro ruft Artcurial als Schätzwert auf. Das ist mehr, als der kleine, schnelle Franzose 1995 neu gekostet hat.

Allerdings stammt der Williams laut Beschreibung aus der Renault-Werkssammlung, ist mit den 31.000 Kilometern eines jungen Gebrauchten eben auch fast wie neu und damit eine Zeitkapsel mitten in die Neunziger, als ein Zweiliter-Saugmotor in einem Sondermodell zu Ehren eines Formel-1-Titels genügten, um die autobegeisterte Jugend wuschig zu machen.

Mercedes 190E 2.5-16: 28.000 bis 38.000 Euro

Zehn Jahre zuvor mischte Mercedes mit dem 190E 16V die DTM auf. Die Straßenversion, seit 1984 als 2.3-16 unterwegs, hatte 1988 mit 2,5 Litern 200 Kubik mehr Hubraum bekommen. Der Vierzylinder mit Cosworth-Vierventilkopf leistete nun 195 PS. Genau einen solchen 2.5-16 in 199 Blauschwarzmetallic lieferte Mercedes-Benz im Januar 1989 ins französische Bayonne.

Der schlichte Viertürer mit Karo-Stoffpolstern und Getrag-275-Dogleg blieb bis 2020 in erster Hand. Bis heute sammelte er 98.539 Kilometer, die letzte Inspektion umfasste neben den üblichen Einstell- und Wartungsarbeiten auch frische Reifen, Filter und Flüssigkeiten. Die Rechnung über 5.000 Euro liegt vor. Angesichts von Historie und Laufleistung erscheint der Schätzpreis von 28.000 bis 38.000 Euro weit gefasst aber nicht zu hoch gegriffen.

BMW 35iX E30 Touring: 25.000 bis 35.000 Euro

Gute BMW E30-Sechszylinder sind längst teuer geworden. Touring sind erst recht selten. Der erste BMW-Kombi ist ein reizvoller Klassiker mit Zusatznutzen. Artcurial versteigert nun einen dieser Kombis, den 1991 die Emil Frey AG in Genf auslieferte: 325iX Automatik in Lazurblau Metallic mit grauer Lederausstattung – viel mehr ging damals nicht. Die seltene Allradversion ist an der breiteren Spur und den leicht ausgestellten Radläufen zu erkennen, die ein später montiertes M-Technik-2-Paket noch betont.

Die allermeisten seiner 126.600 Kilometer legte der blaue Touring in erster Hand zurück. Der Sohn des Erstbesitzers holte den Wagen wieder auf die Straße. Getriebe, Hinterachse und Stoßdämpfer wurde erst kürzlich im Rahmen eines umfangreichen Service, der 12.000 Schweizer Franken kostete, überholt. Auf die 15-Zoll-Kreuzspeichen-Aluräder sind frische Reifen aufgezogen.

Peugeot 205 Griffe: 30.000 bis 40.000 Euro

Sammler bezahlen auf Auktionen Rekordpreise für Peugeot 205 GTI. Der kleine, flotte Franzose gehört zu den Ikonen der Marke und wird in gutem Zustand hoch gehandelt. Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Wert für den Hot Hatch verdreifacht.

Warum das so ist, darüber kann man trefflich spekulieren. Dass jener grüne 205 GTI, den Artcurial am 16. Oktober 2022 in Paris versteigert, teuer werden könnte, dafür sprechen die Laufleistung und der Status des Sondermodells. Der Griffe ist grün lackiert und hat ein schwarzes Lederinterieur. Seit 1990 hatte er drei Besitzer und 86.500 Kilometer zurückgelegt.

Fazit

Klassiker der 80er- und 90er-Jahre sind zuletzt immer wieder für viel Geld versteigert worden. Das liegt einerseits daran, dass auch diese Jahrgänge inzwischen anerkannte Klassiker sind und gleichzeitig problemlos auch im heutigen Alltag bestehen können. Andererseits haben nun häufig genau jene Menschen ein bisschen Geld übrig, die vor 30 Jahren als Kinder und Jugendliche von einem E30, 190E-16V, Clio Williams oder 205 GTI geträumt haben.