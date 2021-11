Online-Auktion französischer Old- und Youngtimer

Artcurial Online-Auktion „French Collection” Hydropneumatique, Brot und Butter

Aus der Sammlung eines französischen Unternehmers kommen im November zahlreiche Young- und Oldtimer in teils sehr gutem Zustand unter den virtuellen Hammer.

Über 100 Autos und Zweiräder hat der Unternehmer Richard Romagny zusammengetragen. Jetzt will er seine Sammlung verkleinern; nur einen Rest will er behalten. Über 100 Autos und Motorräder aus der Sammlung des ehemaligen Paris-Dakar-Teilnehmers kommen bis 22. November bei Artcurial unter den Hammer.

Oldtimer französischer Marken

Romagny hatte klassische Automobile, Mofas und Motorräder gesammelt, die er in seiner Jugend gut fand. Die meisten Autos stammen von französischen Herstellern, es sind jedoch auch einige Mercedes dabei. Auch Romagnys Landcruiser, mit dem er in zwei Mal die Rallye Paris-Dakar fuhr, wird verkauft. Die Baujahre reichen von den 1960ern bis in die 1990er-Jahre. Ein Autotransporter auf Basis eines Renault Master von 2013 und ein recht profaner Renault Mégane von 2001 bilden die Ausnahmen.

Peter Singhof/Artcurial Mit diesem Toyota Land Cruiser fuhr Romagny zweimal die Paris-Dakar. Artcurial schätzt den Wert auf 70.000 bis 130.000 Euro.

Laut Artcurial wählte Romagny hauptsächlich Modelle aus erster oder zweiter Hand, mit wenigen Kilometern und in sehr gutem Originalzustand aus. Weil der Unternehmer die Hydropneumatik als "die beste französische Technik" bezeichnet und die Marke mag, liegt ein Schwerpunkt seiner Sammlung auf Citroën DS und CX. Kleine Rudel von Peugeot 205 und Renault 5 zeigen, dass Romagny keineswegs auf die Topmodelle abonniert war – von denen es in Form von Peugeot 605 und Renault 30 auch ein paar zu ersteigern gibt.

Online-Auktion bis 21. November

Die Auktion findet online statt, Gebote können ab Donnerstag, 4. November abgegeben werden. Die Sammlung steht in Montverdun, einer kleinen Gemeinde im Département Loire, eine Autostunde westlich von Lyon. Von Donnerstag, 18. November, bis Sonntag, 21. November, können die Auktionslose jeweils zwischen 11 und 19 Uhr besichtigt werden. Ein großer Teil der Sammlung wird ohne Mindestpreis verkauft.

Fazit

Eine Autosammlung, in der ein VW Käfer ein Exot unter 110 anderen Fahrzeugen ist und die vom Voisin C3 bis zum BMW Z3 Coupé reicht, dürfte einmalig auf der Welt sein. Erfrischend anders ist die Sammlung des Unternehmers und Paris-Dakar-Teilnehmers Romagny auf jeden Fall.