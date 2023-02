Fünf Exemplare gleichzeitig bei RM Sotheby's Testarossa-Quintett zu versteigern

Haben Sie schon was am Feiertag Christi Himmelfahrt und am darauffolgenden Wochenende vor? Nein? Wir haben da einen Tipp: Wie wäre es mit ein paar entspannten Tagen am Comer See im Nordwesten Italiens? Am besten mit einem Abstecher zur Villa Erba aus dem 19. Jahrhundert, die vor allem am Samstag (20.5.2023) zu einem Besuch einlädt. An diesem Tag findet nämlich eine von RM Sotheby's organisierte Auto-Auktion statt. Und die sollten sich Fans einer Achtziger-Jahre-Sportwagen-Ikone auf keinen Fall entgehen lassen.

Die Rede ist vom Ferrari Testarossa. Jenes Pininfarina-Meisterstücks, das allein dank seines Designs zur Legende geworden wäre. Diese flache Front mit Klappscheinwerfern! Diese ausladenden Seitenkästen mit den markanten Kühlrippen! Dieser ultrabreite Hintern! Und dann diese markanten Details wie Form und Position der oder des Außenspiegel(s) – mehr dazu später -, die steile hintere Scheibe, die vergitterte Heckpartie ... Hier ließen sich unzählige Details aufzählen.

V-Motor mit 180 Grad Bankwinkel

Aber da ist noch viel mehr, denn bei der Technik sind wir noch nicht einmal angekommen. Beim zwischen Fahrgastzelle und Hinterachse verbauten 4,9-Liter-V12 mit seinen rot lackierten Ventildeckeln, der dem Testarossa seinen Namen verlieh ("roter Kopf") und mit ungewöhnlichem Layout aufwartet, nämlich als 180-Grad-V-Motor. Dazu das Chassis mit seinem Hilfsrahmen, der die Motor-Getriebe-Einheit aufnimmt und abgetrennt werden kann, um einen besseren Zugang zum Triebwerk zu erhalten. Von der popkulturellen Bedeutung des Testarossa, der nicht nur in vielen "Miami Vice"-Folgen zu sehen war, sondern sogar zu Dieter Bohlens Fuhrpark gehörte, ganz zu schweigen.

Fuhrpark ist ein gutes Stichwort: Das Testarossa-Quintett, das da im Mai am Comer See versteigert wird, entstammt einer Sammlung, die offensichtlich ein Liebhaber oder eine Liebhaberin sowohl der Marke Ferrari als auch der Farbe Schwarz zusammengestellt hat. Diese Lackierung eint die italienische Fünferbande, aus der ansonsten jedes Exemplar eine unterschiedliche Phase des Testarossa-Daseins verkörpert. Sie werden alle ohne Mindestpreis versteigert.

"Monospecchio" – der mit dem Spiegel

Der älteste Vertreter stammt aus dem Modelljahr 1986. Kennern fällt bei ihm sofort der Begriff "Monospecchio" ein: Er verfügt über den nur auf der Fahrerseite und weit oben an der A-Säule angebrachten Außenspiegel. Nicht lange, nachdem Ferrari die Produktion des Testarossa aufnahm, wanderte der Spiegel nach unten. Weil zudem die Zulassungsbestimmungen auf dem Hauptmarkt USA ein zweites Exemplar auf der Beifahrerseite forderten, erhielt der V12-Sportler dieses bald ebenfalls. Damit gab Ferrari ein charmantes Alleinstellungsmerkmal auf. Testarossas, die es aufweisen, werden üblicherweise zu etwas höheren Preisen gehandelt als andere.

Keno Zache ©2023 Courtesy of RM Sotheby's Charakteristisch für die frühen "Monospecchio"-Testarossas: der einzelne und weit oben positionierte Außenspiegel.

Der ebenfalls angebotene 1987er Testarossa hat zwar zwei herkömmliche Spiegel, kommt in Sachen Spitznamen aber ebenfalls monothematisch daher. "Monodado" kennzeichnet die Modelle, deren Felgen mit Zentralverschluss an der Radnabe befestigt sind. Diese präsentiert übrigens auch ein "Monospecchio", der damit automatisch zusätzlich ein "Monodado" ist.

Fast schon langweilig: 1989er Testarossa

Dagegen fast schon langweilig ist das – in Bezug auf's Baujahr – mittlere Exemplar von 1989. Es hat zwei Außenspiegel und gewöhnliche Fünflochfelgen. Dafür im Vergleich zu den früheren Testarossa-Generationen ein verbessertes Fahrwerk und ein leicht aufgefrischtes Design: So sitzen in der Frontschürze anders gestaltete Leuchten.

Eine deutlich größere Zäsur erfolgte 1991. Erstmals wagten Pininfarina und Ferrari, das Design umfassender zu verändern. Vorn änderten sich das Grill- und Leuchten-Design, hinten zeigte sich die Motorabdeckung flacher und durch das Heckgitter schimmerten fortan abgedunkelte Lichteinheiten. Zudem büßte der Testarossa seinen Namen ein; er hieß nun – wie das hier ebenfalls angebotene Exemplar von 1992 – 512 TR. Als Trost gab es deutlich mehr Leistung für den Zwölfzylinder, und zwar 428 statt 390 PS. Das maximale Drehmoment verharrte jedoch bei 490 Newtonmetern.

Testarossa-Abgesang: 512M

Bei der letzten großen Modellüberarbeitung 1994 ging sogar die Abkürzung TR flöten; Ferrari großes 180-Grad-V12-Mittelmotor-Coupé hieß jetzt 512M (für "Modificata"). Die Modifizierungen des Designs machten ihn jedoch nicht gerade schöner: Die Klappscheinwerfer wichen Klarglas-Pendants, hinten rückten runde Leuchten neben ein schmaleres Gitter und an den Rädern mit verzogenem Stern und Verschraubungen am Felgenhorn scheiden sich auch heute noch die Geister. Immerhin legte das Triebwerk erneut an Power zu und lieferte nun 440 PS sowie höchstens 500 Newtonmeter. Das hier zu versteigernde Exemplar ist ein ganz spätes Modell von 1996; im selben Jahr wurde die Testarossa-Produktion eingestellt.

Nähere Informationen zu den Auktionsautos hat RM Sotheby's bisher nicht veröffentlicht. Sobald es so weit ist, liefern wir Kilometerstände, Historie etc. selbstverständlich nach.

Fazit

RM Sotheby's versteigert Mitte Mai am Comer See eine Ferrari-Testarossa-Sammlung, deren fünf Vertreter zwar alle schwarz sind, aber ansonsten unterschiedliche Epochen der Testarossa-Ära verkörpern. Versteigert werden sie aber offenbar einzeln, weshalb sie sich nach der Auktion wahrscheinlich voneinander trennen müssen. Mit Spannung erwarten wir die Antwort auf die Frage, welcher Vertreter des Italo-Quintetts den höchsten Preis erzielt. Sollte die Autos ein vergleichbarer Zustand auszeichnen, würden wir unser Wettgeld auf den Monospecchio von 1986 setzen.