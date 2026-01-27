Blaupunkt Wolfsburg 648: Autoradio mit CarPlay & Android Auto für Golf 6 & Co.

Blaupunkt erweitert sein Portfolio für klassische Fahrzeuge um ein neues 2-DIN-Autoradio für Youngtimer. Das Wolfsburg 648 kombiniert ein an Serienradios der späten 2000er-Jahre angelehntes Design mit aktueller Infotainment-Technik und umfassender Smartphone-Integration. Das Modell ist ab sofort erhältlich.

Retro-Stil der 2010er-Jahre

Mit dem Wolfsburg 648 richtet sich Blaupunkt gezielt an Besitzer älterer Fahrzeuge von VW, Skoda und Seat. Optisch orientiert sich das Autoradio an den werkseitigen Geräten, wie sie ab etwa 2008 in Serienfahrzeugen verbaut wurden. Tastenlayout, Displaygestaltung und die Integration in das Armaturenbrett greifen das Designverständnis dieser Fahrzeuggeneration auf.

Trotz der klassischen Optik setzt Blaupunkt technisch auf einen zeitgemäßen Ansatz. Das Wolfsburg 648 ist für den 2-DIN-Einbau ausgelegt und verfügt über ein 7-Zoll-Touchdisplay. Damit soll sich das Gerät harmonisch in bestehende Innenräume einfügen und gleichzeitig moderne Infotainment-Funktionen bieten.

Apple Carplay und Android Auto kabellos

Im Zentrum der Ausstattung steht die Smartphone-Integration. Das Wolfsburg 648 unterstützt Apple CarPlay und Android Auto sowohl kabelgebunden als auch kabellos über Bluetooth. Auch die jeweiligen Sprachassistenten lassen sich nutzen.

Über die Smartphone-Anbindung können Navigationsanwendungen, Musik- und Streaming-Dienste sowie Telefon- und Freisprechfunktionen direkt über das Autoradio bedient werden. Ziel ist eine zeitgemäße Konnektivität, ohne den Charakter des Fahrzeugs zu verändern.

Tuner, Verstärker und flexible Audioanpassung

Für den Radioempfang kommt ein Tuner für FM, AM sowie DAB und DAB+ zum Einsatz. Für externe Geräte stehen Anschlussmöglichkeiten über USB oder AV-In zur Verfügung.

Die integrierte Endstufe liefert eine Ausgangsleistung von 4 × 45 Watt an 4 Ohm. Zur klanglichen Feinabstimmung stehen ein 12-Band-Equalizer, eine Loudness-Funktion sowie verschiedene Voreinstellungen zur Verfügung. Das Wolfsburg 648 hat vier Lautsprecherausgänge, vier RCA-Vorverstärkerausgänge sowie einen separaten Subwoofer-Ausgang.

CAN-Anbindung und Fahrzeugintegration

Für die Einbindung ins Fahrzeug verfügt das Wolfsburg 648 über eine umfassende CAN-Anbindung. Diese ermöglicht unter anderem die Nutzung der originalen Lenkradfernbedienung sowie die Anzeige und Verarbeitung fahrzeugspezifischer Informationen wie Zündung, Beleuchtung, Geschwindigkeitssignal, Park Distance Control oder Klimadaten.

Darüber hinaus ist ein Eingang für eine Rückfahrkamera vorhanden. Die Ansteuerung kann sowohl über den CAN-Bus als auch über ein analoges Rückfahrsignal erfolgen.

Preis, Lieferumfang und Garantie

Das Blaupunkt Wolfsburg 648 ist ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von 599 Euro erhältlich. Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel sowie den Blaupunkt Onlineshop.

Zum Lieferumfang gehören neben dem Autoradio ein externes Mikrofon, ein Quadlock-Anschlusskabel mit CAN-Interface sowie ein Antennenadapter von FAKRA 2-fach auf 1-fach. Blaupunkt gibt auf das Wolfsburg 648 drei Jahre Garantie.