Alpina BMW B12 5.7 Coupé E31 (1993) zu verkaufen Der 300-km/h-8er von Alpina

Auf 300.000 bis 350.000 Euro schätzt RM Sotheby’s den Wert des Alpina B12 5.7 Coupé, das am 5. Februar in Paris versteigert wird. Die Auktion findet während der Oldtimermesse Rétromobile (5.-9. März 2020) am Place Vauban statt. Der Alpina stammt aus der Youngtimer Collection, von der im vorigen Jahr Teile unter anderem in Essen und den USA versteigert wurden. Bemerkenswert ist der niedrige Tachostand: 9.074 Kilometer zeigen die orangen Digitalziffern an.

Nummer 21 von 57 gebauten Alpina B12 5.7 Coupé

Tom Gidden/RM Sotheby's Alpina steigerte Hubraum, Verdichtung und Leistung des S70-V12.

Ausgeliefert wurde der 21. von 57 gebauten B12 5.7 in Deutschland, danach kam das Auto in die Schweizer Sammlung seltener Youngtimer der 1980er- und 90er-Jahre. Das Alpina-Coupé ist nicht nur selten, sondern auch schnell: 300 km/h Höchstgeschwindigkeit erreicht das Coupé. Alpina entfernte dafür nicht nur das bei BMW übliche 250-km/h-Limit, sondern steigerte durch mehrere Maßnahmen die Leistung des S70-V12 aus dem 850 CSi von 380 auf 416 PS: Der Hubraum steig auf 5,7 Liter, die Verdichtung auf 10,5:1. Neue Nockenwellen und eine eigene Kurbelwelle ergänzten die Maßnahmen auf dem Weg zum 300-km/h-Coupé. Die nötigen Reifen kamen von Michelin – nicht viele Zweitonner erreichten damals solche Geschwindigkeiten.

Sechsgang-Schaltgetriebe von Getrag

Liebhaber von Schaltwagen freuen sich über den hölzernen Knauf mit dem Alpina-Logo: Dieser B12 wurde als einer von 47 mit dem Sechsgang-Getriebe von Getrag ausgeliefert. Weitere 10 hatten die Alpina-eigene Shift Tronic, ein automatisiertes Schaltgetriebe.

Lackiert ist Nummer 21 in klassischem Alpina-Blau. Goldene Streifen auf dem Frontspoiler und den Seiten sowie die Zwanzigspeichen-Leichtmetallräder ergänzen das Bild. Der Innenraum ist großzügig mit schwarzem Leder bezogen, die Nähte sind – wiederum Alpina-typisch – blau und grün. Der Laufleistung entsprechend wirkt das Auto bis hin zum Werkzeug im Heckdeckel werksfrisch.

Fazit

Der Alpina B12 5.7 ist die schnellste und seltenste Variante vom BMW 8er, die es zu kaufen gab. Nummer 21 von 57 scheint außerdem sehr gut erhalten und besticht neben dem guten Zustand auch mit seinem serienmäßigen Schaltgetriebe. Den Neupreis von 268.500 Mark hat das Sammlerstück längst hinter sich gelassen.