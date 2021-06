Bugatti EB110 GT (1994) Fast neu mit 1.000 km auf dem Tacho

Dem Unternehmer Romano Artioli hat die Autowelt zwei ganz unterschiedliche Sportwagen zu verdanken: Den Bugatti EB 110 und die Lotus Elise. Beide sind dem Unternehmer nicht gut bekommen, er musste 1995 für Bugatti Insolvenz anmelden. Keine 130 EB 110 wurden während vier Jahren im eigens errichteten Werk in Campogalliano gebaut. Zu seiner Zeit galt der Supersportwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 351 km/h als schnellstes Serienfahrzeug der Welt. Auch Michael Schumacher hat einen besessen. Damals kostete ein EB 110 neu 690.000 D-Mark. Heute liegen die Preise laut Marktbeobachter Classic-Analytics bei einer halben bis Dreiviertelmillion Euro. Doch es gibt Ausreißer wie jenen EB 110 Super Sport, den RM Sotheby's 2019 in Paris für 2,03 Millionen Euro versteigert hat.

Bugatti EB 110 GT zu verkaufen

Coplaycars Das Interieur dieses wenig gefahrenen EB 110 GT wirkt beinahe unberührt.

In den USA steht nun ein EB 110 GT zum Verkauf. Einen Preis nennt der in Needham, Massachusetts ansässige Händler Copley Motorcars nicht. Bei dem in Bugatti Blu lackierten Exemplar soll es sich um einen Prototypen handeln, den das Werk nach einer umfangreichen Überarbeitung an einen Schweizer Kunden ausgeliefert haben soll. Von dort sei der EB 110 nach einigen Jahren an einen Sammler in den USA verkauft worden. Viel mehr ist über die Historie des Autos nicht zu erfahren. Mit 680 Meilen – 1.095 km – hat das Auto allerdings auch noch nicht viel erlebt.

Bugatti EB 110 Super Sport mit 916 km

Nur 30 mal baute Bugatti den EB 110 Super Sport. Einen davon hat RM Sotheby’s am 6. Februar 2019 in Paris während der Auktion zur Retromobile versteigert. Die Messe gilt als Auftakt im europäischen Oldtimerjahr, die Auktion als erstes Preisbarometer der Branche. Etwa 80 Autos waren in der Auktion, darunter drei Bugatti.

Echte Raritäten also und – passend zum 110. Geburtstag der Firma Bugatti – drei Modelle aus der Geschichte der Marke: Der EB 110 Super Sport von 1994 stammt aus der Zeit des ersten Comebacks unter Romano Artioli. Der Supersportwagen mit aufgeladenem V12 wurde 1991 präsentiert, der leichtere und stärkere Super Sport kam ein Jahr später. Sein 3,5-Liter-V12 mit vier Turboladern leistet 600 PS. Die Beschleunigungszeit für den Spurt von null auf 100 km/h ist mit 3,2 Sekunden angegeben, die Höchstgeschwindigkeit mit 348 km/h. Das zu versteigernde Exemplar ist gerade mal 916 Kilometer gelaufen. Versteigert wurde das Auto für 2,03 Millionen Euro.

Bugatti Nummer zwei und drei: Veyron und Chiron

RM Sotheby's Wer am 6. Februar Glück bei der Auktion und 2,36 bis 2,75 Millionen Euro hat, kann diesen Bugatti Chiron gleich mitnehmen.

Das ist viel Geld. Günstiger kommt man jedoch kaum an einen neuwertigen Bugatti. Die Preise für einen Veyron oder erst recht für den Chiron liegen höher. Bei derselben Auktion versteigert RM Sotheby’s einen Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse von 2014. Das in Carrara-Weiß und Blau lackierte Exemplar ist einer von 92 Grand Sport Vitesse. Er hat eine Laufleistung von 2.750 Kilometern und sollte 1,575 bis 1,8 Millionen Euro kosten. Verkauft wurde er nicht. Mit "unter 1.800 km" gibt RM Sotheby’s die Laufleistung eines Chiron an, der als 2018er-Modell neu an Bugatti Düsseldorf ausgeliefert wurde. Lackiert ist der 1.500 PS starke Sportwagen ganz klassisch in den Bugatti-Farben Blau und Schwarz. Weil das Modell auf 500 Exemplare limitiert und längst ausverkauft ist, ist dies eine Möglichkeit, an ein schnell verfügbares Exemplar zu bekommen. Mit 2,275 Millionen Euro lag der Verkaufspreis leicht unter dem Schätzwert.

Fazit

Wer einen Bugatti kauft, kann sich offenbar lange am Wert des Autos erfreuen. Ein EB 110 GT darf angesicht seiner Seltenheit und Fahrleistungen trotz eines absolut hohen Marktwerts fast als Schnäppchen gelten – andere Supersportwagen wie etwa ein Ferrari F40 sind doch erheblich teurer, ein McLaren F1 spielt sogar in einer ganz anderen Liga. Nicht nur finanziell, auch technisch und von der Stückzahl her.