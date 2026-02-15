Chevrolet Corvette Stingray mit 7,4 Liter Hubraum im Original-Test von 1974

Die Corvette ist seit ihrer Premiere 1953 im Waldorf Astoria in New York das amerikanische Gegenstück zu den europäischen Sportwagen. Anfangs noch mit dem "Blue Flame"-Reihensechszylinder ausgerüstet, war die Corvette kein großer Erfolg. Erst der Einbau eine kräftigen V8-Motors brachte den Erfolg, die Corvette wurde zum Synonym für einen echten amerikanischen Sportwagen. Die zweite Generation setzte als "Sting Ray" Maßstäbe in Leistung und Design, die dritte Generation brachte mit dem Mako Shark II‑inspirierten Karosserie‑Look und riesigen Big‑Block‑Triebwerken bis zu 7,4 Litern Hubraum einen weiteren Meilenstein. Dabei blieb das Grundrezept stets gleich: viel Motor, Kunststoffkarosserie.