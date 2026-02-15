AMS Kongress
Oldtimer

Chevrolet Corvette Stingray mit 7,4 Liter Hubraum im Original-Test von 1974

Chevrolet Corvette Stingray im historischen Test
Wie fühlen sich 7,4 Liter Hubraum an?

Was können Abgasgesetzte und Sicherheitsvorschriften der Corvette Stingray anhaben? Lesen Sie hier den Original-Test aus auto motor und sport 22/1974.

Chevrolet Corvette Stingray auto motor und sport 22/1974
Foto: Hans Peter Seufert

Die Corvette ist seit ihrer Premiere 1953 im Waldorf Astoria in New York das amerikanische Gegenstück zu den europäischen Sportwagen. Anfangs noch mit dem "Blue Flame"-Reihensechszylinder ausgerüstet, war die Corvette kein großer Erfolg. Erst der Einbau eine kräftigen V8-Motors brachte den Erfolg, die Corvette wurde zum Synonym für einen echten amerikanischen Sportwagen. Die zweite Generation setzte als "Sting Ray" Maßstäbe in Leistung und Design, die dritte Generation brachte mit dem Mako Shark II‑inspirierten Karosserie‑Look und riesigen Big‑Block‑Triebwerken bis zu 7,4 Litern Hubraum einen weiteren Meilenstein. Dabei blieb das Grundrezept stets gleich: viel Motor, Kunststoffkarosserie.

Auch die vierte Generation führte diese Tradition fort,...

