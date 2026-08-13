Das soll der Ferrari F50 von Mike Tyson kosten

RM Sotheby's wird am 15. August 2026 im Rahmen seiner Monterey-Auktion einen Ferrari F50 mit außergewöhnlicher Historie versteigern. Das Fahrzeug mit der Chassisnummer 104220 wurde 1996 neu an den damaligen Boxweltmeister im Schwergewicht, Mike Tyson, ausgeliefert. Mit einem Schätzpreis von 7 bis 9 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 6 bis 8 Millionen Euro) könnte der Wagen zum zweitteuersten F50 avancieren, der bisher auf einer Auktion verkauft wurde.

V12-Mittelmotor mit Formel-1-Genen Der Ferrari F50 wurde Anfang der 1990er-Jahre entwickelt, um den Erfolg des Jubiläumsmodells F40 zu übertreffen und das 50-jährige Bestehen der Marke zu würdigen. Die vierjährige Entwicklungszeit resultierte in einem Straßenfahrzeug mit starkem Bezug zur Rennsporttechnologie. Die Basis bildete ein leichtes Kohlefaser-Monocoque nach dem Vorbild der Formel 1. Pininfarina entwarf eine Karosserie aus Kohlefaser, Kevlar und Nomex-Waben, deren Linienführung an Sportrennwagen der 1950er- und 1960er-Jahre erinnerte. Ein herausnehmbares Hardtop ermöglichte die Konfiguration als geschlossene Berlinetta oder als offene Barchetta.

Den Antrieb übernahm ein 4,7-Liter-V12-Saugmotor in Mittelmotorbauweise. Das Aggregat basierte auf dem Formel-1-Triebwerk von 1992 und wurde im Sportprototyp 333 SP weiterentwickelt. Für den Straßeneinsatz wurde der Motor auf 4,7 Liter Hubraum vergrößert und für bessere Fahrbarkeit bei niedrigeren Drehzahlen ausgelegt. Er leistete 513 PS und entwickelte ein maximales Drehmoment von 470 Newtonmetern.

Daten: 513 PS und 325 km/h Spitze Die Fahrleistungen des F50 etablierten das Modell in der Spitze der damaligen Supersportwagen. Ein Test des Magazins "Road & Track" dokumentierte eine Beschleunigung von 0 auf 97 km/h in 3,6 Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h. Die Verzögerung übernahmen Brembo-Bremsen mit Scheiben von 35,6 Zentimetern Durchmesser an der Vorder- und 33,5 Zentimetern an der Hinterachse. Weitere Details aus dem Motorsport umfassten eine Rennsport-Benzinzelle und LCD-Instrumente. Zur Ausstattung gehörten aber auch Komfortmerkmale wie lederbezogene Sitze, eine Klimaanlage und eine verstellbare Fahrhöhe.

Die 10 teuersten Auktions-Ferrari 2026

Um die Exklusivität im Vergleich zum Vorgängermodell F40 zu erhöhen, limitierte Ferrari die Produktion des F50 auf 349 nummerierte Exemplare, die bis 1998 fertiggestellt wurden. Das Modell ist heute ein fester Bestandteil des "Big Six"-Portfolios von Ferrari, das die wichtigsten Hypercars der Marke umfasst.

Chassis 104220: eines von 349 Exemplaren Ferrari fertigte das Fahrzeug mit der Chassisnummer 104220 im November 1995. Der F50 ist für den US-Markt spezifiziert, in Rosso Corsa lackiert und mit einem schwarzen Interieur mit roten Sitzeinlagen ausgestattet. Nach der Fertigstellung im Februar 1996 erfolgte die Auslieferung über Ferrari of North America an den Händler Beverly Hills Sports Car in Kalifornien.

Als erster privater Eigentümer ist Boxweltmeister Mike Tyson dokumentiert, der das Fahrzeug noch im selben Jahr an den Vermittler Nader Armivand zurückgab. Anschließend wechselte der F50 mehrfach den Besitzer innerhalb bekannter Sammlerkreise in den USA. Zu den dokumentierten Eigentümern zählen unter anderem Kevin Marcus, Bruce Weiner und Brian Ross.

Matching Numbers laut Ferrari Classiche "Red Book" Im Januar 2008 wurde der F50 werkseitig zertifiziert und erhielt das Ferrari Classiche "Red Book". Dieses Dokument bestätigt, dass sich Chassis, Motor, Getriebe und Karosserie im Originalzustand befinden und nummerngleich sind ("matching numbers"). Über die Jahre wurden laut Beschreibung regelmäßig umfangreiche Servicearbeiten von Markenspezialisten durchgeführt. Dazu zählten ein großer Motorenservice, die Erneuerung des Kraftstofftanks und die Überholung der Kupplung.

Der Wagen wurde aus dem Nachlass eines Kunden von RM Sotheby’s eingeliefert. Vor dem aktuellen Angebot wurde bei Ferrari of Newport Beach ein weiterer großer Service durchgeführt, um einen optimalen mechanischen Zustand sicherzustellen.

9.971 Kilometer Laufleistung Der Kilometerzähler zeigt aktuell eine Laufleistung von 9.971 Kilometern (6.196 Meilen). Zum Fahrzeug gehören das Hardtop, die originale Bordmappe aus Leder, ein passendes F50-Gepäckset, eine Verkaufsbroschüre, ein F50-Erinnerungsbuch sowie ein Paar von Mike Tyson handsignierte Everlast-Boxhandschuhe.