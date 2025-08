Die 5 coolsten Japan-Klassiker vom Reisbrennen am Lausitzring

Das Reisbrennen am Lausitzring gilt seit vielen Jahren als eines der größten Treffen für Liebhaber asiatischer Fahrzeuge in Europa. Die Veranstaltung zieht jährlich mehrere zehntausend Besucher an und kombiniert Motorsport, Tuningkultur und Festivalatmosphäre auf dem Gelände des Lausitzrings in Klettwitz.