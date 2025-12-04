Dieser Aston Martin DB5 kostete einst 900 Pfund und ist heute Millionen wert

Ein Aston Martin DB5 für 900 Pfund (1973 rund 3.500 D-Mark) – das klingt heute wie ein Märchen. Für den Waliser John Williams war es Anfang der 1970er Jahre Realität. Und nun, mehr als fünf Jahrzehnte später, ist genau dieser Wagen nach einer aufwendigen Werksrestaurierung zurück auf der Straße.

1972 setzte sich der damals 18-jährige John Williams ein klares Ziel: Er wollte einen Aston Martin DB5. Er sparte jeden verfügbaren Pfund, arbeitete Überstunden und verdiente sich das Geld für seinen Traumwagen. Nach gut einem Jahr hatte er die 900 Pfund zusammen und fuhr mit dem Zug von Nordwales nach London, um dort einen 1965er DB5 zu besichtigen.

Der Wagen erwies sich schnell als echter Glücksgriff: Es handelte sich um eines von 65 Vantage-Modellen, also die leistungsstärkste Version der DB5-Modelle. Der Reihensechszylinder war ab Werk mit drei Weber-Vergasern ausgestattet und leistete etwa 318 PS. Dazu kamen die klassischen Drahtspeichenräder, elektrisch betriebene Fensterheber, sowie eine umfangreiche Historie, die der Verkäufer in der Anzeige als "viele Rechnungen" zusammenfasste.

Der Wagen war in Silver Birch lackiert – die Mitte der 1960er Jahre als die edelste Lackierung galt und in James-Bond-Filmen vorkommt.

Nutzung und jahrzehntelange Standzeit Vier Jahre diente der DB5 als Alltagsauto, bevor Williams 1977 eine Stelle im Nahen Osten annahm und das Coupé auf der heimischen Einfahrt abstellte. Aus einer Pause wurden Jahrzehnte. Nachbarskinder sprangen auf der Motorhaube herum, ein Auspuff wurde abgerissen – der Wagen verwahrloste sichtbar. Doch Williams blieb standhaft: Angebote zum Verkauf lehnte er ab. Seine Frau Sue brachte es auf den Punkt: "Du wirst nie wieder einen bekommen."

Mit den Jahren wurde der Wunsch stärker, den Wagen wiederzubeleben. Als es so weit war, gab es für das Ehepaar nur eine Adresse: Aston Martin Works in Newport Pagnell – genau dort, wo der Hersteller den Wagen einst produziert hatte. Ende 2022 startete die Komplettrestaurierung.

Die Restaurierung Mehr als 2.500 Arbeitsstunden investierten die Spezialisten in Panel, Paint, Trim und Heritage Workshop. Die Mechaniker zerlegten den DB5 bis aufs blanke Metall. Sie erneuerten den Superleggera-Rahmen und formten jede Aluminiumplatte von Hand. Regelmäßig besuchte das Ehepaar Williams die Werkshallen, um die Fortschritte zu verfolgen. "Es sieht wie ein Aston Martin aus. Ich bin begeistert", sagte John bei einem dieser Besuche.

Aston-Martin-Works-Präsident Paul Spires spricht von einer außergewöhnlichen Geschichte und einer Herausforderung, der man sich gerne stellte: "Wir wussten, dass wir die Expertise haben, das Auto in einen besser-als-neu-Zustand zu versetzen." Heute ist der Wagen fertig – und Spires ist überzeugt, dass die Kombination aus Historie, Spezifikation und Zustand eine Bewertung von bis zu 1 Million Pfund (1,14 Millionen Euro) rechtfertigt.

Als John Williams den restaurierten Wagen vor wenigen Tagen zum ersten Mal wieder sah, war der Moment emotional: "Es hat lange gedauert, lange gedauert zu sparen, aber es war jede Mühe wert." Fast 50 Jahre seien vergangen, seit er den DB5 zuletzt gefahren habe – "mein Mädchen ist zurück".