Porsche 993 Turbo S für 2 Millionen Euro auf Facebook zu verkaufen

Dieser Porsche ist kein gewöhnlicher Porsche. Er ist ein fast unberührtes Sammlerstück mit einer Laufleistung von nur 92 Meilen (148 Kilometer). Ein seltenes Exemplar, das Liebhaber und Sammler gleichermaßen begeistern dürfte.

Doch werfen wir zunächst einen Blick zurück. Der Porsche 993 stellt die letzte luftgekühlte Generation des 911er dar und gehört als Turbo S zu den seltensten und begehrtesten Varianten. Insgesamt wurden weltweit nur 435 Exemplare gebaut, davon lediglich 183 für den nordamerikanischen Markt. Diese exklusive Stückzahl macht den 993 Turbo S zu einem begehrten Sammlerstück.

Mit dem 3,6-Liter-Twin-Turbo-Boxermotor, der 450 PS und 400 Nm Drehmoment liefert, ist der Turbo S ein echtes Leistungsmonster. Das hier angebotene Modell ist mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausgestattet, das für jenes authentische Fahrgefühl sorgt, das Porsche-Fahrer lieben.

Auffälliges Design und exklusive Ausstattung Der 1997er Porsche 911 Turbo S in Speed Yellow fällt durch seine markante Farbe und das Aerokit II, inklusive Spoiler, sofort auf. Gelbe Bremssättel und metallisierte Felgen ergänzen das sportliche Erscheinungsbild.

Doch nicht nur das Design, auch der Innenraum spricht für den Charakter des Fahrzeugs. Die schwarze Volllederausstattung wird durch Carbonfaser-Elemente und gelbe Akzente wie am Schalthebel, an der Mittelkonsole und an den Sitzpolstern ergänzt, was dem Innenraum eine sportliche Note verleiht. Das Carbonfaser-Lenkrad und die -Handbremse runden das Gesamtbild ab. Die Sitze bieten sowohl Komfort als auch den Halt, den man bei sportlichen Fahrten erwartet.

Wie die geringe Laufleistung vermuten lässt, befindet sich das Fahrzeug in außergewöhnlich gutem Zustand – technisch wie optisch fast wie neu. Die mit Leder ausstaffierten Bereiche des Innenraums und Details wie das Porsche-Wappen in den Kopfstützen zeugen von einem nahezu unberührten Innenraum. Der Porsche bietet zudem Features wie einen CD-Player, ein Infrarot-Sicherheitssystem und eine Beleuchtung im Innenraum, die den luxuriösen Charakter unterstreichen.