Ein Renault 5 mit nur 12 km: Was ist er wert?

Der Renault 5, liebevoll 'Sésame' genannt, wurde 1982 von Madame M. in der französischen Kleinstadt Chalon-sur-Saône gekauft. Mit einem 1108-Kubik-Vierzylinder und der Farbe "Bleu Schiste Metallisé" war er ein typisches Modell seiner Zeit. Doch Madame M. nutzte das Fahrzeug nie. Die temporären Kennzeichen blieben montiert, während die regulären Nummernschilder ungenutzt im Kofferraum lagen. Der Grund? Madame M. besaß zwar einen Führerschein, traute sich jedoch nicht, das Auto zu fahren. Stattdessen blieb der Wagen 43 Jahre lang in ihrer Garage, umgeben von Kartons und Staub.

Technischer Zustand und Seltenheitswert Nach über vier Jahrzehnten in einer Garage ist der Zustand des Renault 5 bemerkenswert. Trotz Staub und platten Reifen scheint der Wagen die Zeit gut überstanden zu haben. Der Kilometerstand von 12 deutet darauf hin, dass das Fahrzeug seit seiner Auslieferung nicht bewegt wurde. Solche Barnfinds sind bei Sammlern besonders begehrt, da sie eine seltene Kombination aus Originalzustand und Geschichte bieten. Der Marktwert solcher Fahrzeuge hängt jedoch stark von ihrem Zustand und ihrer Provenienz ab.

Vergleich mit anderen Auktionen Ein Blick auf ähnliche Auktionen zeigt, dass der Markt für Scheunenfunde in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Fahrzeuge mit einer einzigartigen Geschichte und einem niedrigen Kilometerstand erzielen oft hohe Preise. Ein Beispiel ist ein Aston Martin DB2/4 MkIII, der trotz Restaurationsbedarf für über 300.000 Euro versteigert wurde. Der Renault 5 könnte aufgrund seiner Geschichte und seines Zustands ebenfalls hohe Gebote anziehen, auch wenn er technisch weniger anspruchsvoll ist.

Die Rolle der Medien Die mediale Aufmerksamkeit, die der Renault 5 bereits erhalten hat, könnte seinen Verkaufswert weiter steigern. Berichte in Fachmagazinen und sozialen Medien haben das Interesse an diesem außergewöhnlichen Fund geweckt. Solche Geschichten ziehen nicht nur Sammler, sondern auch Investoren an, die auf eine Wertsteigerung hoffen.

Was bedeutet das für den Markt? Die Versteigerung des Renault 5 könnte ein Indikator für den aktuellen Marktwert von Garagenfunden sein. Während klassische Luxusmarken wie Aston Martin oder Ferrari oft im Fokus stehen, zeigt dieser Fund, dass auch erschwinglichere Modelle mit einer besonderen Geschichte hohe Preise erzielen können. Für Sammler und Investoren bleibt es spannend, wie der Markt auf dieses Angebot reagiert.