F40 auf Craigslist: 5-Mio.-Dollar Ferrari auf Flohmarkt-Plattform

Autos wie der Ferrari F40 werden normalerweise in exklusivem Ambiente verkauft. Beispielsweise bei Versteigerungen namhafter Auktionshäuser bei Edel-Events wie der Monterey Car Week, dem Goodwood Festival of Speed oder diverser Concours-d'Elegance-Veranstaltungen. Manchmal tauchen hochpreisige Autoklassiker dieses Kalibers auch bei spezialisierten Online-Plattformen und Händlern auf oder werden ganz diskret privat veräußert. Dass ein F40 jedoch auf einer Kleinanzeigen-Website angeboten wird, auf der es sonst auch alte Möbel, abgetragene Kinderklamotten oder kaputte Rasenmäher zu kaufen gibt, ist dann doch eher ungewöhnlich.

Doch genau das passiert gerade, und zwar auf der amerikanischen Plattform "Craigslist", die am ehesten mit dem hierzulande bekannten Pendant (Ebay) Kleinanzeigen zu vergleichen ist. Auf der Unterseite für die Region Santa Barbara, ein kleiner, für seine vornehmlich wohlhabende Bevölkerung bekannter und nordwestlich von Los Angeles gelegener Küstenort, ist unter der Rubrik "Cars+Trucks" das rote italienische Schmuckstück zu finden. Dieser F40 ist einer von nur 213 mit US-Spezifikation und wurde 1990 gebaut.

Sofortkauf? Kostet 5 Mio. Dollar!

Was ebenfalls heraussticht, zumindest auf Craigslist: Der Preis von sage und schreibe fünf Millionen US-Dollar (aktuell umgerechnet gut 4,3 Millionen Euro) ist selbst für F40-Verhältnisse sehr hoch angesetzt. Dem Marktbeobachter Classic Analytics zufolge liegen gute Exemplare derzeit bei etwa 2,2 Millionen Euro. Damit es mehr wird, muss sich schon ein prominenter Name in der Liste der Vorbesitzer verbergen oder das Auto eine auf andere Weise besondere Historie vorzeigen können.