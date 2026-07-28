Für 110.000 Euro könnte dieser Polizei-Porsche Ihnen gehören

Der "Korps Rijkspolitie" war von 1945 bis 1995 für die Sicherheit auf den niederländischen Autobahnen verantwortlich. Ein verantwortungsvoller Job, der seine spaßigen Seiten hatte, denn die Autobahnpolizei fuhr meist Porsche: Erst 356 Cabriolet, später 911 Targa. Auch BMW 323i E21 Baur-Cabrios waren testweise im Einsatz. Offen waren die Autos deshalb, weil die Polizisten so im Auto stehend den Verkehr regeln konnten.

Das ist der Haken am Polizei-Porsche Einen Porsche 911 Targa der niederländischen Autobahnpolizei versteigert das Auktionshaus Broad Arrow Mitte August während einer Auktion im Rahmen der Monterey Car Week in Kalifornien (USA). Und genau hier ist für europäische Käufer der Haken: Das Auto muss erst wieder zurück über den Teich, denn es gehört seit 2024 einem Sammler in den USA. Das Blaulicht muss auf öffentlichen Straßen abgedeckt sein. Kalifornische Käufer sind übrigens noch dümmer dran, denn im Sunshine State ist der alte Porsche nicht zulassungsfähig.

Alle anderen dürfen sich über einen Porsche mit der kompletten Polizei-Ausstattung freuen: Blaulicht am Targabügel, orange Streifen auf der grandprixweißen Karosserie, Lautsprecher und ein Regal für das nötige Equipment hinter den Vordersitzen. Zwei weiße Polizeijacken und ein Paar schwarze Stiefel gehören ebenfalls dazu. Laut Broad Arrow bekam die Polizei von Porsche Motoren, die zuvor auf dem Prüfstand ihre Leistungsfähigkeit bewiesen hatten.

Schätzpreis: 110.000 bis 132.000 Euro Der 3,2-Liter-Sechszylinder-Boxermotor im Heck des zum Verkauf stehenden Exemplars bekam laut Beschreibung vor 4.000 Kilometern eine Revision. Die Gesamtlaufleistung ist mit 156.826 Kilometern angegeben. Von 1989 bis 1995 war der Elfer im Polizei-Einsatz. Über die Historie zwischen 1995 und 2024 ist nichts bekannt. Das Carfax verzeichnet keine Unfälle. Broad Arrow erwartet einen Verkaufspreis zwischen 125.000 bis 150.000 Euro, umgerechnet 110.000 bis 132.000 Euro.