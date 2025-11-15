Gruppe-B-Legende: Ford RS200 S #138 für 433.000 Euro verkauft

Der Ford RS200 entstand in der wilden "Group B"-Ära des Rallyesports – und zählt bis heute zu den faszinierendsten Homologationsmodellen seiner Zeit. Besonders rar: dieses Exemplar mit der Chassisnummer #138, eines von nur zwei RS200 S, die ab Werk in Rosso Red ausgeliefert wurden. Der Wagen blieb seit 1990 im Besitz eines einzigen Eigentümers und wurde regelmäßig gefahren und gewartet.

Verkaufspreis: 433.450 Euro Bei einer Auktion des britischen Auktionshauses Iconic Auctioneers während der Oldtimermesse NEC in Birmingham am 8. November 2025 erzielte das Auto einen Verkaufspreis von 382.500 Pfund, umgerechnet 433.450 Euro.

Rallye-Technik für die Straße – 250 bis 350 PS Als Ford Mitte der 1980er-Jahre in die "Group B"-Rallyeszene einstieg, entschied sich die Motorsportabteilung in Boreham für einen radikalen Ansatz. Anders als Audi oder Lancia baute Ford den RS200 von Grund auf als Rallyewagen – und leitete daraus erst anschließend die Straßenversion ab.

Der Mittelmotor-Sportwagen mit Kunststoff-Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und Aluminiumchassis wurde zwischen 1984 und 1986 produziert. Unter der Leitung von Formel-1-Ingenieur Tony Southgate entstand ein ausgewogenes Fahrzeug mit nahezu perfekter 50:50-Gewichtsverteilung. Angetrieben wurde der RS200 von einem 1,8-Liter-Cosworth-BDT-Turbomotor, der im Straßentrimm rund 250 PS leistete – in der S-Version sogar bis zu 350 PS.

Nur 147 Fahrzeuge verkauft – 20 in S-Spezifikation Vorgesehen waren ursprünglich 200 Straßenversionen, doch Ford verkaufte laut RS200-Experte Justin Smith letztlich nur 147 Fahrzeuge. Zu den letzten Exemplaren zählten 20 sogenannte "S"-Modelle, initiiert vom kanadischen Unternehmer Murray Dewert. Sie boten mehr Leistung, eine aufwendigere Ausstattung und verbesserten Fahrkomfort.

Die meisten dieser S-Modelle wurden in Weiß ausgeliefert – nur zwei in Rosso Red. Chassis #138 gehört zu diesen seltenen Ausnahmen und wurde ab Werk mit umfangreicher Sonderausstattung versehen, darunter Recaro-Teilledersitze, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, Stereoanlage, verbesserte Geräuschdämmung und Klimaanlage.

Ein einzigartiger RS200 mit Geschichte und Dokumentation Vor der Auslieferung besuchte der erste und einzige Eigentümer Ford Motorsport in Boreham und entschied sich bewusst für das rote Coupé. Da dieses nur in Linkslenkung verfügbar war, wurde es noch vor der Übergabe auf Rechtslenkung umgebaut. Die Übergabe filmte der Käufer im Oktober 1990 – das Video ist heute auf YouTube unter dem Titel "Ford RS200 – taking delivery at Ford Motorsport" zu sehen.

Seit der Erstzulassung am 18. Oktober 1990 wurde das Fahrzeug laut Beschreibung des Auktionshauses regelmäßig bewegt und gewartet. Der Kilometerstand liegt bei knapp unter 20.000 Meilen (rund 32.000 km). Zahlreiche Wartungsbelege von RS200-Spezialisten wie Gordon Spooner Engineering, Graham Hathaway Racing und Geoff Page Engineering belegen den gepflegten Zustand.