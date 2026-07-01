Jaguar XJ Serie III (1979): Lohnt der Aufstieg zum 12-Zylinder?

Jaguar hat mit dem XJ 1968 einen großen Wurf gelandet. Der letzte Entwurf von Jaguar-Gründer William Lyons diente Generationen von Designern als Zitatenschatz, wenn es darum ging, eine neue Limousine für die Marke zu gestalten. Zweimal erhält die große Limousine eine Modellpflege und amtiert von 1973 bis zum Erscheinen des BMW 750i E32 im Jahr 1987 als einzige Zwölfzylinder-Limousine auf dem deutschen Markt.