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Fahrberichte

Jaguar XJ Serie III (1979): Lohnt der Aufstieg zum 12-Zylinder?

Jaguar XJ6 und XJ12 im historischen Fahrbericht
Lohnt der Aufstieg zum 12-Zylinder?

Der Jaguar XJ bekommt 1979 ein höheres Dach und mehr Leistung. Wolfgang König fährt die Serie 3 mit 6- und 12-Zylinder für auto motor und sport 7/1979.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.07.2026
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Jaguar XJ12 Original-Test auto motor und sport 7/1979
Foto: Hans Peter Seufert

Jaguar hat mit dem XJ 1968 einen großen Wurf gelandet. Der letzte Entwurf von Jaguar-Gründer William Lyons diente Generationen von Designern als Zitatenschatz, wenn es darum ging, eine neue Limousine für die Marke zu gestalten. Zweimal erhält die große Limousine eine Modellpflege und amtiert von 1973 bis zum Erscheinen des BMW 750i E32 im Jahr 1987 als einzige Zwölfzylinder-Limousine auf dem deutschen Markt.

Mit der Serie III ziehen Neuerungen ein, die den praktischen Nutzen erhöhen und die Eleganz nicht schmälern. Trotz des drei Zentimeter höheren Dachs bleibt die Silhouette geduckt. Gleichzeitig profitiert der bekannte Reihensechszylinder aus dem XK von der Einspritzanlage, die wegen neuer US-Abgasgesetze nötig wird und die bis dahin verbauten ...

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