Lancia Delta HF für mehr als 200.000 Euro verkauft

Während der Zoute Concours Auction hat Broad Arrow einen Lancia Delta HF Integrale 16V Evoluzione Martini Speciale für 201.250 Euro versteigert. Im Vorfeld der Auktion war der Wert des schwarzen Kompakten auf 120.000 bis 180.000 Euro geschätzt worden; der Verkaufspreis hat also alle Erwartungen übertroffen.

201.250 Euro für einen Lancia Delta HF Für den hohen Preis gibt es zwei gute Gründe: Die Lackierung und die Historie. Beides hängt miteinander zusammen. Denn normalerweise ist ein Martini-Delta weiß lackiert. Dieser hier ist schwarz. Der Erstbesitzer ist Vasco Rossi, ein italienischer Rock-and-Roll-Musiker. Auf einer Plakette auf der Mittelkonsole steht "per Vasco Rossi" – ein Hinweis, dass es sich um einen ganz besonderen Delta handelt.

Das Auto war ab Mai 1992 auf die Agentur des Sängers zugelassen. Nach einigen Jahren übernahm ein Sammler den Lancia. Der Verkäufer ließ das Auto bei Modena Motorsport restaurieren. Die Laufleistung ist mit 68.535 Kilometern angegeben.