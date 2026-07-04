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Fahrberichte

Datsun 240 Z im originalen Test: auto motor und sport 02/1974

Datsun 240 Z (1974) im historischen Test
So fährt der Rallye-Sieger und US-Kassenschlager

Der Datsun 240 Z gewann 1971 und 1973 die East African Rallye, verkaufte sich in fünf Jahren 300.000-mal und musste sich 1974 im Test von auto motor und sport beweisen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.07.2026
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Datsun 240Z Original-Test auto motor und sport 02/1974
Foto: Hans Peter Seufert

"Wie gut sind japanische Autos?" fragt auto motor und sport auf dem Titel von Ausgabe 02/1974. Die Ölkrise hat zu Diskussionen über ein Tempolimit geführt und die Redaktion sorgt sich um "schwerwiegende technische und wirtschaftliche Konsequenzen", sollte auf Autobahnen dauerhaft eine Begrenzung auf 120 km/h kommen. Im Heft werben Brauerein und Tabakfirmen, in den Single-Charts stehen Lobo ("I'd Love You to Want Me") und Mireille Mathieu (La Paloma, ade) ganz vorn.

Der Datsun 240 Z auf dem Titel von Heft 02, das am 19. Januar 1974 erscheint, ist in den USA schon fünf Jahre auf dem Markt und verkaufte sich weltweit bisher 300.000-mal. Japanische Autohersteller haben längst Erfolg, bauen nicht nur Brot-und-Butter-Autos und sind zu einer ernsten ...

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