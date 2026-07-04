Datsun 240 Z im originalen Test: auto motor und sport 02/1974

"Wie gut sind japanische Autos?" fragt auto motor und sport auf dem Titel von Ausgabe 02/1974. Die Ölkrise hat zu Diskussionen über ein Tempolimit geführt und die Redaktion sorgt sich um "schwerwiegende technische und wirtschaftliche Konsequenzen", sollte auf Autobahnen dauerhaft eine Begrenzung auf 120 km/h kommen. Im Heft werben Brauerein und Tabakfirmen, in den Single-Charts stehen Lobo ("I'd Love You to Want Me") und Mireille Mathieu (La Paloma, ade) ganz vorn.