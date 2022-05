Lancia Delta Integrale Evo Giallo Ferrari (1992) Sonderfarbe, wenig Kilometer

Exakt 27.772 Kilometer zeigt das mechanische Zählwerk im Tachometer des gelben Lancia Delta Integrale Evo 1, den Silverstone Auctions am Samstag, 28. Mai 2022, versteigert. Es ist einer von 295 aus der Sonderserie "Giallo Ferrari". Das Auktionshaus rechnet mit einem Preis zwischen 100.000 und 130.000 britischen Pfund, umgerechnet 116.970 bis 152.160 Euro.

Seriensieger in der Rallye-WM

Lancia gewann in den 20 Jahren zwischen 1972 und 1992 elf Mal die Herstellerwertung der Rallye-Weltmeisterschaft. Sechs dieser Siege holte der Integrale – und zwar in Serie von 1987 bis 1992. Kein Wunder also, dass der kantige Kompakte unter Lancia- und Rallye-Fans zum Kult wurde. Lancia selbst tat mit diversen Modifikationen, Evolutionen und dem genauen Lesen des Reglements einiges für die Konkurrenzfähigkeit des Rallyegeräts. Erst Toyota konnte ab 1992 die Siegesserie der italienischen Mannschaft beenden. Doch kennen Sie eine Celica, für die Sammler sechsstellige Summen bezahlen würden?

Lancia Delta Integrale werden jedoch immer mal wieder zum Preis eines neuen Porsche 911 verkauft oder versteigert. Natürlich nicht, wenn es sich um gut gebrauchte Normalo-Integrale handelt.

Besonders teuer sind wenig gefahrene Sondermodelle. So bot ein britischer Händler einen Edizione Finale zum Rekordpreis von umgerechnet 270.000 Euro an, der in 27 Jahre gerade mal 5.500 Kilometer gefahren wurde. Sicher ein Ausreißer in Preis und Laufleistung. Das Auktionshaus RM Sotheby’s versteigerte 2019 einen Lancia Delta HF Integrale Evoluzione "Giallo Ferrari" für 162.400 US-Dollar, umgerechnet etwa 146.000 Euro. Dieses Exemplar war mit einer Laufleistung von 6.540 Kilometern angegeben – also fast nie bewegt worden.

Schätzpreis? Sechsstellig!

Silverstone Auctions bietet einen Integrale aus derselben Sonderserie an, der mit rund 27.000 Kilometern mehr gefahren ist, aber ähnlich viel Geld kosten soll. Nicht einig sind sich die Auktionshäuser bei der Anzahl der gebauten "Giallo Ferrari": RM Sotheby’s geht von 400 aus, Silverstone von 295.

Silverstone Auctions Der Innenraum des Integrale wirkt wie der eines Neuwagens. Eines Neuwagens im Stil der 80er.

Jenes Exemplar, das nun versteigert wird, stand acht Jahre mit 75 Kilometern auf der Uhr bei einem Händler in Italien. Laut Unterlagen wurde das Auto 1992 gebaut und im April 2000 in Großbritannien zugelassen. Im September desselben Jahres erschien ein Bericht über den gelben Integrale im Magazin Auto Italia. Der damalige Käufer behielt das Auto, ließ den Unterboden mit Dinitrol versiegeln und die Hohlräume mit Teroson konservieren. Alle drei Jahre wurde der Zahnriemen getauscht. Zuletzt hat der Kompakte laut Beschreibung im April diesen Jahres einen kompletten Service bekommen, bei dem die Klimaanlage neu befüllt und der Zahnriemen gewechselt wurde. Die technische Abnahme ist frisch bestanden.

Fazit

Selten gibt es die Gelegenheit, einen Lancia Delta Integrale mit dem Kilometerstand eines jungen Gebrauchtwagens zu kaufen. Silverstone Auctions versteigert am 28. Mai ein Sondermodell in Ferrarigelb, das laut Beschreibung stets gewartet und wenig gefahren wurde. Der Preis ist entsprechend hoch.