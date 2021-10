1. Luxembourg Classic 2021 Premiere für die Oldtimer-Rallye: Tag 1

Zum ersten Mal veranstaltet die Motor Presse Stuttgart eine Oldtimer-Rallye in Luxemburg. Es ist die vierte nach Paul Pietsch, Silvretta und Sachsen Classic. An Tag 1 führte die 1. Luxembourg Classic in den Norden des Landes.

Nach Paul Pietsch Classic, Silvretta Classic und Sachsen Classic veranstaltet die Motor Presse Stuttgart im 75. Jahr ihres Bestehens zum ersten Mal eine Oldtimer-Rallye in Luxemburg. Die 1. Luxembourg Classic startete am 1. Oktober 2021 in der gleichnamigen Hauptstadt des kleinen Großherzugtums.

Bekannt ist Luxemburg für Schengen, dem Ort des freien Grenzverkehrs in Europa, den Europäischen Gerichtshof und billigen Sprit. Das Land mit der Einwohnerzahl Stuttgarts bietet außerdem viele gut bezahlte Arbeitsplätze, so dass jeden Tag Menschen aus Belgien, Frankreich und Deutschland zum Arbeiten ins Nachbarland pendeln.

200 Teilnehmer und 100 Oldtimer

Arturo Rivas Gehören zur Rallye: Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen.

Die gut 200 Teilnehmer der 1. Luxembourg Classic sind natürlich in ihrer Freizeit hier. Was einen gewissen Ehrgeiz und Fleiß nicht ausschließt. Anstrengend kann es zwischendurch schon mal werden, wenn während einer der sechs Wertungsprüfungen etwa 1.490 Meter in 150 Sekunden gefahren werden sollen. Handgestoppt natürlich, denn während der Rallye sind lediglich mechanische Stoppuhren erlaubt.

Der höchste Punkt Luxemburgs

Arturo Rivas Höhenluft am Kneiff 560 Meter überm Meer.

Zeit, in die Landschaft zu schauen, bleibt trotzdem. Vor allem im Norden, Richtung Ardennen, hat Luxemburg viel Natur zu bieten. Im Ösling wechseln sich Hügel auf 400 bis 500 Metern über dem Meeresspiegel mit tiefen Tälern ab, in denen sich Flüsse wie die Sauer tief eingegraben haben. Trotz dichter Wälder mit Eichen, Buchen, Ahorn und Fichten haben die Teilnehmer immer wieder weite Ausblicke in die Landschaft. Am Kneiff in Huldingen passiert das Feld kurz vor dem Mittagessen am Freitag den mit 560 Metern höchsten Punkt Luxemburgs.

254 km Fahrspaß

Arturo Rivas Meister aller Kurvenradien: Walter Röhrl und Christian Geistdörfer während der 1. Luxembourg Classic.

Die Strecke führt am ersten Tag vom Startpunkt am Europäischen Gerichtshof vorbei schnell raus aus der Hauptstadt, die genauso heißt wie das Land. Von dort geht es auf 254 Kilometern ganz in den Norden und wieder zurück. Auf Wegen, die auf dem kurvigsten Weg ans Ziel führen – so eine Rallye fährt man schließlich hauptsächlich zum Spaß.

Fazit

Gelungene Premiere: Wer sich morgens noch fragte, was Luxemburg zum Ort der vierten Oldtimer-Rallye im Kalender der Motor Presse macht, war abends bestimmt überzeugt: Die Strecke bot am ersten Tag weite Ausblicke, Kurven aller Radien und viel Fahrspaß.