Magnus Walker verkauft seine Porsche-Sammlung

In einem kurzen Video erklärt Magnus Walker, warum er sich von seiner Porsche-Sammlung trennt: "Ich habe einen Punkt erreicht, an dem dieses Hobby außer Kontrolle geriet und mich definiert hat." Es habe einige Zeit gebraucht, bis er soweit gewesen sei, einige seiner Autos gehen zu lassen, erklärt der Sammler weiter. Ob Walker alle 160 Autos seiner Sammlung verkauft, lässt er offen. Die Auktion von RM Sotheby's findet vom 18. bis 25. März 2026 statt.