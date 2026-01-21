AMS Kongress
Oldtimer
Auktionen & Events

Magnus Walker verkauft seine Porsche-Sammlung

Magnus Walkers Autosammlung
Der Outlaw verkauft seine Porsche

Magnus Walker verkauft seine Porsche-Sammlung. Es geht um 160 Autos. Ungewöhnliche Umbauten klassischer Porsche 911 haben den Designer und Unternehmer in der Szene bekannt gemacht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.01.2026
Als Favorit speichern
Magnus Walker Porsche Sammlung Los Angeles, Kalifornien
Foto: Porsche

In einem kurzen Video erklärt Magnus Walker, warum er sich von seiner Porsche-Sammlung trennt: "Ich habe einen Punkt erreicht, an dem dieses Hobby außer Kontrolle geriet und mich definiert hat." Es habe einige Zeit gebraucht, bis er soweit gewesen sei, einige seiner Autos gehen zu lassen, erklärt der Sammler weiter. Ob Walker alle 160 Autos seiner Sammlung verkauft, lässt er offen. Die Auktion von RM Sotheby's findet vom 18. bis 25. März 2026 statt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Icon vimeo

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Magnus Walkers Sammlung: 160 Porsche 911 und Transaxle-Modelle

Der 1957 im britischen Sheffield geborene Walker hatte in Los Angeles als Designer und Unternehmer Erfolg und wurde mit seinen unkonventionellen Porsche-Umbauten bekannt. Im Alter von 25 Jahren hat er seinen ersten 911 gekauft, seither kamen Dutzende dazu. Zu seiner Sammlung gehören frühe 911 ebenso wie späte Turbo und Transaxle-Modelle der 80er-Jahre. Die Optik seiner Autos hat der Designer nach seinen eigenen Vorstellungen verändert. Statt original und sauber sind seine Autos individualisiert, schmutzig, benutzt. Seine 2017 veröffentlichte Autobiografie "Urban Outlaw" hat den Untertitel "Schmutz macht Dich nicht langsamer".

Fazit

