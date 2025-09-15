Max Verstappens Porsche 911 GT2 RS Clubsport kommt zur Auktion

Ein Porsche mit Seltenheitswert und prominenter Vorgeschichte kommt unter den Hammer. In Arizona (USA) versteigert RM Sotheby’s einen 911 GT2 RS Clubsport, den Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und sein Vater Jos einst selbst über die Rennstrecke jagten. Der Schätzpreis liegt zwischen 470.000 und 550.000 Euro.

Porsche präsentierte den GT2 RS Clubsport der 991-Generation Ende 2018 auf der Los Angeles Auto Show – parallel zum neuen 992. Die Motorsportabteilung in Flacht sprach nicht umsonst vom "leistungsstärksten, nicht straßenzugelassenen GT-Kundensportwagen aller Zeiten". Das Team entwickelte den Clubsport direkt aus dem GT2 RS, verpasste ihm eine freier atmende Auspuffanlage, baute ihn im Motorsport-Werk zusammen und testete ihn auf der hauseigenen Strecke in Weissach. Heraus kam ein reiner Rennwagen für Trackdays und Clubsport-Einsätze. Porsche begrenzte die Serie auf nur 200 Exemplare.

Verstappen steigt ein Im August 2019 nahm Max Verstappen das Exemplar mit der Seriennummer 065 in Empfang. Er bestellte zusätzlich einen Satz Räder und ein Ersatzteilpaket. Für die Einsätze griff er auf die Unterstützung von GP Elite zurück. Das niederländische Team aus De Ripj bei Amsterdam gilt als Spezialist für Porsche und betreut erfolgreich Fahrzeuge im Carrera-Cup und in der Porsche-Mobil-1-Supercup-Serie.

Im Januar 2020 setzte Verstappen den GT2 RS Clubsport erstmals in Barcelona ein. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya teilte er sich das Cockpit mit seinem Vater Jos. Kameras hielten den Testtag fest – die Szenen fanden später Eingang in die niederländische Miniserie "Max Verstappen: Whatever It Takes”. Max ließ es sich nicht nehmen, das Auto an drei Stellen zu signieren: auf dem Armaturenbrett, im Motorraum und auf der Fronthaube. Auf dem digitalen Display prangt zusätzlich sein Name, gemeinsam mit dem seines Managers Raymond Vermeulen.

Heute ein Sammlerstück 2022 brachte der Besitzer den Clubsport von Belgien in die USA. Seitdem stand der Wagen weitgehend still. Der Tacho zeigt nur 2.190 Kilometer. Mit dem Clubsport holte Porsche alles aus der 991-Plattform heraus: ein 700-PS-Biturbo-Sechszylinder im Heck, konsequenter Leichtbau, kompromisslose Abstimmung. Schon der straßenzugelassene GT2 RS zählte zu den brutalsten Elfern aller Zeiten – der Clubsport setzt noch eins drauf.